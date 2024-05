Andy Peelman bezorgt Dina Tersago, Tine Embrechts en Jamie-Lee Six een slapeloze nacht in Ze Zeggen Dat

Ze Zeggen Dat elk ei van Vlaamse makelij besmet is met PFAS, dat je je angsten onder ogen moet zien en dat een slaapmutsje de slaap bevordert. Maar is dat ook écht zo? Dina Tersago en Andy Peelman nemen de proef op de som in een nieuwe aflevering van Ze Zeggen Dat. Beginnen doen ze met een stelling waarvoor Andy zijn slaap maar al te graag opoffert. Sommige mensen drinken een borrel omdat ze geloven dat ze hierdoor sneller en beter in slaap gaan vallen. Maar klopt dat ook? Slaap je beter of ontwaak je met een kater? Om dit te testen, nodigt Andy zijn kompaan Dina maar ook Tine Embrechts en Jamie-Lee Six uit voor een luxe overnachting in een kasteel. Maar een ontspannen nachtje wordt het zeker niet...

“Ik heb Dina, Tine en Jamie-Lee verteld dat ze gefilmd worden tijdens hun slaap en dat ze vooral moeten ontspannen, maar dat zou weleens dik kunnen tegenvallen”, lacht Andy. Wat de dames namelijk niet weten, is dat ze exact even miserabel gaan slapen als drie proefpersonen die voor de gelegenheid wat slaapmutsjes gedronken hebben en geobserveerd worden in een slaaplabo. Andy volgt de slaapgegevens van de drie proefpersonen nauwkeurig op en laat die meteen los op zijn gasten. Elke keer wanneer de slaap van de proefpersonen wordt verstoord door alcohol, onderneemt Andy actie om ook de slaap van Dina, Tine en Jamie-Lee te verstoren. Dit alles om hen nuchter te doen ervaren wat alcohol écht doet met onze slaap. Hoe komt de nuchtere spiegel die Andy de dames voorhoudt binnen?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Maar als Andy denkt dat hij er zo makkelijk vanaf komt, heeft hij het mis. Dina heeft namelijk ook een uitdagend experiment voor Andy in petto. Er wordt gezegd dat blootstellingstherapie goed werkt voor mensen die met fobieën kampen. Naast zijn angst voor spinnen heeft Andy ook last van claustrofobie, vooral als hij de controle verliest over wanneer en hoe hij de ruimte kan verlaten. Psycholoog Joris Bruyninckx gaat met Andy aan de slag, met de bedoeling om hem zo ver te krijgen dat hij vrijwillig zou deelnemen aan een evacuatieoefening uit een helikopter die neergestort is in zee… "Vergeet het, vergeet het! Nooit! Bibi kruipt daar niet in", klinkt het bij Andy. Kunnen psycholoog Joris en Dina hem toch overtuigen?

Wie gegarandeerd wél met een angststoornis zit, zijn de kinderen uit vijf willekeurig gekozen Vlaamse gemeentes, waar Andy en Bartel Van Riet als volleerde paashazen eitjes gaan rapen. Samen met een eitje uit de tuin van Dina maakt dat zes eieren die door de universiteit van Antwerpen geanalyseerd worden op hun PFAS-gehalte. De resultaten zijn onthutsend. Maar gelukkig onthullen de wetenschappers in primeur ook een paar tips om je kippen minder PFAS te laten opnemen. Wat die tips zijn, ontdekt de kijker morgen in Ze Zeggen Dat.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaand fragment is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/444739?auto_play=false&pip=false&single_play=true' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>