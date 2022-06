“Andy, help!”: Laura Tesoro en Lindsay zien sterretjes in de eerste aflevering van Spartacus Run

In Spartacus Run, vanaf maandag 27 juni wekelijks van maandag tot en met donderdag om 21u40 bij VTM, gaan Andy Peelman en Michel Wuyts op zoek naar dé Spartacus onder de Bekende Vlamingen. 24 BV’s werken zich in het zweet en leggen om ter snelst het beruchte Spartacus Run-parcours met 10 spectaculaire hindernissen af. Dat het loodzware parcours geen lachertje is, maken de eerste kandidaten al snel duidelijk. Al slagen enkele BV’s erin Andy en Michel te verbluffen en een scherpe tijd neer te zetten.

Girlpower op maandag 27 juni. Zangeres, actrice en presentatrice Laura Tesoro en schlagerzangeres Lindsay wijden het spectaculaire parcours in met bloed, zweet en tranen. “Ik ga uit van mijn basisconditie en heb me niet voorbereid, maar daar begin ik nu spijt van te krijgen”, aldus Laura voor de start. Maar spijt komt altijd te laat. De hindernissen zijn pittiger dan verwacht en hakken er stevig in. Laura blijft er vollenbak voor gaan, maar niet zonder hilarisch gejammer en gevloek: “Ik ben echt een loser!”, “Ik dacht dat ik een beast was, maar dat ben ik dus totaal niet!”, “Ik vind dit helemaal niet tof!”, klinkt het vol zelfspot. Ook Lindsay gaat flink in het rood: “Ik voel mijn hart echt overslaan. Straks haal ik het niet meer”. Gelukkig is vliegende reporter Andy altijd in de buurt om mentale ‘steun’ te bieden en om - in ruil voor straftijd - een handje te helpen.

Bekijk de preview hier:

Op dinsdag 28 juni kruipen Sean Dhondt en Ian Thomas door de modder. Of is het ‘koeienstront’, zoals steevast door de kandidaten beweerd wordt? Radio- en televisiepresentator Sean gaat er als een speer vandoor en is vastberaden een toptijd neer te zetten. Zanger Ian ziet dan weer zijn peren: “Wajow, dit is zot zwaar. Holy bananas. Ik heb dit zwaar onderschat”. Wie trekt uiteindelijk aan het langste eind?

Battle of the Planckaerts op woensdag 29 juni. Ex-wielrenner Francesco Planckaert neemt het op tegen zijn schoonbroer Christopher Timmerman. Dat de competitiviteit tussen de twee hoog zal oplaaien, wordt meteen duidelijk: “We zijn met twee auto’s gekomen, want Christopher zal niet met mij in één auto willen zitten als hij verliest”, lacht Francesco. “Wie er ook verliest, de verliezer zal thuis afzien”, dreigt Christopher. Zorgt de Spartacus Run voor familievetes? Eén ding is zeker: als de Planckaerts ergens voor gaan, dan gaan ze hard. Heel hard.

Normaal gezien verschijnen ze strak in het pak, maar op donderdag 30 juni hullen ze zich voor de gelegenheid in sportoutfit én in het zweet: politiek zwaargewichten Sammy Madhi en Ben Weyts gaan de bikkelharde strijd aan. Als Minister van Sport heeft Ben Weyts een reputatie hoog te houden. Slaagt hij daar ook in? Andy geeft de twee voor de start één tip mee: doseren. Daar trekken de politiekers zich niets van aan. Sammy Madhi toont al snel berouw…

Wie al wil opwarmen kan vanaf maandag 27 juni de individuele runs van de kandidaten in preview bekijken op VTM.GO.

