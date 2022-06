Anaïs & Cedric winnen hun eigen droomhuis in Huis Gemaakt

Meer dan een half jaar lang spendeerden de koppels uit Huis Gemaakt elk vrij moment aan de verbouwing van hun eigen droomhuis. Een bouwvallig, leegstaand pand werd van het gelijkvloers tot de hoogste dakpan compleet vernieuwd. Vanavond, op woensdag 1 juni, kwam dan eindelijk de kers op de taart. Anaïs & Cedric werden uitgeroepen tot de grote winnaars van Huis Gemaakt 2022. Zij krijgen hun zelf verbouwde woning in Antwerpen zomaar cadeau, zonder ooit nog één cent te moeten afbetalen. De apotheose van een razend spannende finale, waarin de emoties hoog opliepen. Winnaars Anaïs & Cedric lopen over van geluk. Zij winnen dankzij Huis Gemaakt niet alleen een eigen huis, maar ook een hele nieuwe toekomst.

“Dit is echt niet normaal! Dit hadden we nooit verwacht”, klinkt het bij een overgelukkige Anaïs & Cedric. “We beseffen nog niet goed wat ons net is overkomen en dat we dit gigantische cadeau gewonnen hebben! Het besef zal pas de volgende dagen komen, wanneer we aan het ontbijt zitten in ons eigen huis. Huis Gemaakt is voor ons zo’n uniek avontuur geweest. De ervaring die we dankzij het programma hebben opgedaan is onbetaalbaar. We zouden er zo opnieuw aan beginnen. Niet te geloven dat dit huis nu helemaal van ons is, we hebben er ons hart aan verloren. Het is niet meer gewoon een huis, maar echt onze thuis.”

In de grote finale van Huis Gemaakt beslisten vanavond 25 makelaars, 50 potentiële kopers én de kijkers thuis over het lot van de finalisten. Het waren Eline & Younes die de stem van de potentiële kopers binnenhaalden, terwijl Anaïs & Cedric het sterkst scoorden bij de makelaars. De stem van de kijker thuis werd dus allesbepalend en die ging uiteindelijk naar Antwerpen. Zo werden Anaïs & Cedric de eindwinnaars van Huis Gemaakt. Het piepjonge koppel haalde het zo van Younes & Eline, die de harten van de kijkers de voorbije weken veroverden met hun enthousiasme en doorzettingsvermogen. Zij mogen trots terugblikken op hun parcours en het prachtige pand in Beringen dat ze eigenhandig hebben verbouwd.

Bekijk de ontknoping hier:

De finale is achter de rug en de winnaars zijn bekend, maar Huis Gemaakt zit er nog niet op. Morgen, donderdag 2 juni, wordt het seizoen afgesloten met een extra aflevering waarin de winnaars worden gevolgd. Hun eerste emoties, de eerste reacties van familie en vrienden, het ondertekenen van de akte, de eerste momenten in hun kersverse woonst: de kijkers kunnen het allemaal volgen.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is via deze embedcode over te nemen:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/307437?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>