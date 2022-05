Anaïs & Cedric of Eline & Younes: welk koppel krijgt zijn eigen droomhuis cadeau in de grote finale van Huis Gemaakt?

Meer dan een half jaar lang hebben ze bloed, zweet en tranen gestoken in het huis van hun dromen. Op woensdag 1 juni is het moment eindelijk daar voor Anaïs & Cedric en Eline & Younes. In de grote finale van Huis Gemaakt krijgt één van hen het huis dat ze zelf van boven tot onder verbouwd hebben cadeau. Zonder ooit nog iets te moeten afbetalen. Antwerpen of Beringen: wie wint morgen de zinderende finale van Huis Gemaakt?

In de aflevering van vanavond brak voor de koppels nog een razend spannend moment aan. De jury nam de afgewerkte panden nog een allerlaatste keer onder de loep en inspecteerde het eindresultaat. De twee koppels die het best scoorden op creativiteit, afwerking en eigenheid werden beloond met een plek in de finale. Grote vreugde was er bij Anaïs & Cedric (Antwerpen) en Eline & Younes (Beringen), de twee finalisten van Huis Gemaakt. “De twee snotapen kunnen er toch nog iets van he?! 22 jaar en still standing!”, klonk het enthousiast bij Anaïs & Cedric. En ook Eline & Younes waren in de wolken: “We zijn bij de laatste twee! Nu is het 50% kans dat we een huis kunnen winnen!”

Bij Alexia & Emiel nam teleurstelling de bovenhand. Zij vielen net voor de eindmeet af en moesten de deur van het pand in Boortmeerbeek achter zich dichttrekken. “Dit is echt zuur”, klonk het. “Maar het is wat het is. Boortmeerbeek is gedaan, we zullen wel een ander dorp onveilig maken nu. Heel veel succes voor de andere koppels, dat de beste mogen winnen.”

Bepaal vanaf nu via vtm.be of sms naar 6677 mee wie de winnaar wordt van Huis Gemaakt

Of de beste zullen winnen, dat bepalen de kijkers thuis mee. In de grote finale van woensdag 1 juni delen drie partijen punten uit en bepalen zij samen wie de grote winnaar wordt. 50 potentiële kopers komen de huizen bezoeken, 25 makelaars geven hun professionele mening en ook de kijkers thuis hebben een stem. Zij kunnen vanaf nu hun favoriet aanduiden door ‘Antwerpen’ of ‘Beringen’ te sms’en naar 6677 of gratis te stemmen via vtm.be. Per platform is maar één stem geldig. Stemmen kan tot middernacht, het verdict is morgen te zien in de grote apotheose van Huis Gemaakt.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.