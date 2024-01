Ana & Enis winnen Huis Gemaakt en krijgen de sleutels van hun gezinswoning cadeau

Na maanden van slopen, renoveren en een intense competitie werden Ana & Enis zonet gekroond tot dé winnaars van Huis Gemaakt. Hun langgekoesterde droom van een knus gezinsnest werd zo eindelijk werkelijkheid. Het koppel bewees doorheen het traject niet alleen dat ze dromers zijn, maar ook doeners. Ze doorstonden met glans de ultieme renovatietest in Huis Gemaakt, waarbij hun vasthoudendheid en creatieve interieurontwerpen niet alleen het publiek, maar ook een groep potentiële kopers en makelaars hebben betoverd. Als klap op de vuurpijl wacht Ana & Enis nu de ultieme beloning: de sleutels van hun eigenhandig getransformeerde herenhuis in het hart van Antwerpen, en dat alles zonder ook maar één cent uit eigen zak te moeten toveren.

De finale was als een emotionele achtbaan waarbij de spanning voelbaar was tot in de kleinste hoeken. De emoties liepen dan ook erg hoog op. “We kunnen nog altijd niet geloven hoe dit avontuur voor ons is afgelopen en lopen over van geluk”, reageren een geëmotioneerde Ana en Enis. “We hebben de sleutel van ons droomhuis in handen en laten die niet meer los. 2023 werd voor ons een jaar om nooit te vergeten. Een jaar dat ons bloed, zweet en tranen heeft gekost. Als we in het huis rondkijken zien we onszelf letterlijk zwoegen. Dat is een band die je met het huis creëert, die je normaal gezien niet hebt. Nu we ons droomhuis ook effectief gewonnen hebben zetten we een stap van 30 jaar. En aangezien wij al ouder zijn en kinderen hebben is dat in ons geval misschien een stap die we anders nooit hadden kunnen zetten. We hebben tijdens Huis Gemaakt heel hard gewerkt, heel veel plezier gehad en nooit gedacht dat dit zou lukken. We zijn heel trots op hoe wij het gedaan hebben en op iedereen die achter ons stond. Maar vooral trots dat we dit hebben kunnen winnen voor onze kinderen.”

Ana & Enis scoorden in de finale een perfecte 3 op 3 bij de 50 potentiële kopers die hun stulpje bezochten. Bij de 25 makelaars oogstten ze eveneens de volle 3 punten. Als kers op de renovatietaart voegden ze aan het einde van de finale nog eens 2 punten toe, rechtstreeks van de kijkers thuis. Dit bracht hun totale score op een indrukwekkende 8 punten, genoeg om er als glorieuze winnaars met de hoofdprijs vandoor te gaan.

Bekijk de ontknoping hier:

De finale is nu achter de rug en de winnaars zijn bekend, maar Huis Gemaakt zit er nog niet op. In de slotaflevering van nu donderdag 4 januari zien de kijkers hoe Ana en Enis worden gevolgd na hun overwinning. Hun eerste emoties, de eerste reacties van familie en vrienden, het ondertekenen van de overeenkomst, de eerste momenten in hun kersverse woonst: de kijkers kunnen het allemaal volgen.

