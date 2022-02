An Lemmens neemt Aaron Blommaert als co-host onder haar vleugels in The Voice van Vlaanderen

In het nieuwste seizoen van The Voice van Vlaanderen gaan nieuwe coaches Mathieu Terryn en Jan Paternoster samen met Koen Wauters en Natalia op zoek naar die ene stem die hen van hun sokken blaast. En niet alleen op het podium en in de draaistoelen, maar ook onder de hosts verwelkomt The Voice van Vlaanderen dit seizoen nog meer fris en jong talent. Ervaren klassebak en vast gezicht An Lemmens krijgt namelijk het gezelschap van Aaron Blommaert als co-host. Aaron zal zich doorheen het gehele Voice-traject backstage ontfermen over de kandidaten en hun entourage. Hij geeft hen het laatste duwtje in de rug net voor ze het podium opgaan om het beste van zichzelf te geven. En ook na hun performance staat hij klaar om hen op te vangen.

Aaron is nog maar 19 jaar en deed al ervaring op als acteur, zanger en radiopresentator. Met The Voice van Vlaanderen wordt Aaron nu dus ook voor het eerst co-host van een grote studioshow. Aaron nam in 2015 zelf deel aan The Voice Kids en volgt het programma sindsdien op de voet.

An Lemmens: “Ik nam Aaron onder mijn vleugels tijdens z’n deelname aan The Voice Kids. Het is fantastisch om te zien hoe een jong talent zich zo ontwikkelt en dat ik hem nu, 7 jaar later, opnieuw mag bijstaan, maar dan als collega om hem de kneepjes van het presentatievak te leren in een grote uitdagende shiny floor show als The Voice van Vlaanderen.”

Aaron Blommaert: “Muziek stond altijd al centraal in mijn leven dus toen ik de vraag kreeg om The Voice van Vlaanderen mee te hosten, klonk dat als muziek in de oren. Het is voor mij nu al een van dé hoogtepunten van 2022. Zelf was ik 14 toen ik met een bang hartje mijn kans waagde op het podium van The Voice Kids. Nu, op mijn 19de, waag ik opnieuw mijn kans maar dit keer als co-host van The Voice van Vlaanderen. Ik weet hoe het is om er als kandidaat te staan en wil de artiesten achter de schermen dan ook echt geruststellen wanneer ik ze zie of hoor. Het wordt sowieso een zotte ervaring waar ik vooral ook van ga proberen te genieten!”

De opnames van The Voice van Vlaanderen zijn momenteel volop aan de gang. De uitzenddatum wordt later bekendgemaakt.

Niet voor publicatie:

De foto uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be en foto.dpgmedia.be.