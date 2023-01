An Lemmens’ droom gaat in vervulling in Een Echte Job: live een bevalling meemaken

Tijd voor verandering deze week in Een Echte Job. Na enkele ochtendshifts draaien de vijf bekende verpleegkundigen nu maandag, 30 januari om 20u40, voor het eerst mee tijdens een late shift. En tijdens die shift gaat er voor An Lemmens, die stiekem graag vroedvrouw wil worden, een droom in vervulling: ze mag live de bevalling van Sylvie meemaken. Hoewel de tijd eerst vooruit lijkt te kruipen, gaat het plots allemaal wel heel snel. “Iedereen zat op het toilet of was even weg en plots kwam het kindje”, klinkt het. An mag tijdens de bevalling niet alleen kijken, ze mag ook werkelijk een handje toesteken. “Ik vond het een hele eer om zo’n magisch moment mee te mogen maken. Ik moest heel de tijd tegen mezelf zeggen: niet wenen. Ik ben zelf nog niet zo lang geleden bevallen dus die gevoelens kwamen terug boven.”

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

De late shift is ook voor Dominique op de Spoed erg bijzonder. Hij mag voor het eerst mee op pad met de MUG. “Inclusief zwaailichten? Machtig, dat is toch echt de droom van iedere vent!”, reageert Dominique. Omdat Dominique en mentor Stijn elk moment moeten klaarstaan om te vertrekken, krijgen ze tussendoor vooral minder complexe taken en dat wil zeggen: veel braaksel en bloed opkuisen. Ondertussen krijgt Sarah op Orthopedie steeds meer verantwoordelijkheden, zo mag ze haar eerste spuitje zetten. En dat loopt alles behalve van een leien dakje…

