An Lemmens, Dominique Persoone, Julie Vermeire, Andy Peelman en Sarah Mouhamou trekken verplegersuniform aan in Een Echte Job

An Lemmens, Dominique Persoone, Julie Vermeire, Andy Peelman en Sarah Mouhamou laten zich vanaf maandag 16 januari van hun meest zorgende kant zien in het nieuwe seizoen van Een Echte Job. In het Aalsters Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, een klein dorp met 3000 medewerkers waaronder 1500 verpleegkundigen en zorgkundigen, zullen ze drie weken lang stage lopen. Tijdens dag- en nachtshiften staan ze samen met hun mentoren klaar voor patiënten en hun familie, zijn ze de ogen en oren van de artsen en proeven ze van de zorg in al haar facetten. Verpleegkunde is een vak apart, maar is het ook iets voor deze vijf bekende Vlamingen?

De vijf verpleegkundigen in spe krijgen elk de kans om, na een intensieve spoedcursus verpleegkunde gegeven door de Odisee Hogeschool, de handen uit de mouwen te steken op een eigen afdeling in het ziekenhuis. Die variëren dit seizoen van pediatrie tot geriatrie en zelfs de dienst spoedgevallen komt aan bod. Eén ding is zeker: het belooft een rollercoaster aan emoties te worden met een lach en een traan.

AN LEMMENS - PEDIATRIE

Voor An is het ziekenhuis een plek waar ze de afgelopen jaren best vaak vertoefde: “Twee keer op de mooiste momenten van mijn leven toen ik mijn kinderen heb gekregen, maar ook vaak in moeilijke situaties. Niet voor mezelf, maar voor mensen dicht bij mij. We zijn elke keer enorm goed opgevangen door de verpleegkundigen in het ziekenhuis.” Tijdens haar stage gaat ze aan de slag op de Pediatrie, iets wat haar meteen geruststelt. “De emotionele sluizen staan op zo’n afdeling wel wagenwijd open maar ik denk dat ik mezelf daar volledig ga kunnen geven.”

ANDY PEELMAN - NEUROCHIRURGIE

Voor Andy is Aalst geen onbekend terrein, iets wat voor hem tegenstrijdig genoeg eerder een bezorgdheid dan geruststelling is: “Ik ben 8 jaar politieagent geweest en ik heb tijdens mijn job veel miserie gezien. Maar ik nam dat niet mee naar huis. Ik werkte toen in Brussel maar hier bestaat de kans dat ik mensen zal tegenkomen die ik ken.” Hij steekt zijn handen uit de mouwen op de afdeling Neurochirurgie, waar hij zijn humor kan inzetten als pijnstiller voor iedere patiënt: “Ik heb geen idee wat ik moet verwachten maar het onbekende triggert mij enorm.”

DOMINIQUE PERSOONE - SPOED

Dominique heeft een zwak voor avontuur en adrenaline en laat dat nu net één van dé elementen zijn van een stage op de dienst Spoedgevallen. “Ik vind dit echt heel machtig. De spoed is een afdeling vol adrenaline, net zoals een service in de keuken. I can handle it! Ik zal wel geen emotionele band kunnen opbouwen met de patiënten omdat ik ze maar kortstondig zal verzorgen, maar het is wel écht rock-’n-roll.”

JULIE VERMEIRE - GERIATRIE

Ook voor de jongste van de bende is het ziekenhuiswezen geen onbekend gegeven. “Mijn oma is heel haar carrière lang verpleegster geweest. Dat heeft me altijd gefascineerd. Ik stelde ook steeds heel veel vragen als ze thuis kwam”, vertelt Julie. Zij komt terecht op de afdeling Geriatrie, waar ze zich zal ontfermen over de oudsten onder de patiënten. “Ik ben een spraakwaterval dus dat komt helemaal goed. En ook handig om mijn papa later te kunnen verzorgen (lacht).”

SARAH MOUHAMOU - ORTHOPEDIE

Voor Sarah lijkt een job in de zorg haar op het lijf geschreven: “Ik ben iemand die graag zorgt voor andere mensen. Ik ben heel empathisch, wat mij een sterk punt lijkt maar soms ook een valkuil denk ik.” Sarah krijgt haar vuurdoop als stagiaire op de afdeling Orthopedie: “Ik ben super benieuwd, vooral ook omdat het heel breed gaat. Zo zal ik ook patiënten van alle leeftijden verzorgen, van kinderen tot oudere mensen.”

Niet voor publicatie :