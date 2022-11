An Lemmens, Dominique Persoone, Julie Vermeire, Andy Peelman en Sarah Mouhamou krijgen ‘Een Echte Job’ in de zorg

De opnames voor het nieuwe seizoen van Een Echte Job zijn volop aan de gang. Dit keer ruilen An Lemmens, Dominique Persoone, Julie Vermeire, Andy Peelman en Sarah Mouhamou de spotlights in voor een job in de zorg. Na een intensieve spoedcursus verpleegkunde is het tijd voor de praktijk. De vijf bekende Vlamingen draaien momenteel volop mee als stagiaires in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst. Daar laten ze zich van hun meest zorgende kant zien.

An, Dominique, Julie, Andy en Sarah lopen elk stage op een andere afdeling met een eigen specialisatie. Begeleid door toegewijde verpleegkundigen van het ziekenhuis ervaren ze hoe pittig en bijzonder het werken in de zorg is. Tijdens dag- en nachtshiften staan ze samen met hun mentoren klaar voor patiënten en hun familie, zijn ze de ogen en oren van de artsen en proeven ze van de zorg in al haar facetten. Verpleegkunde is een vak apart, maar is het ook iets voor deze vijf bekende Vlamingen? Dat ontdekt de kijker in het nieuwe seizoen van Een Echte Job. Wanneer de uitzendingen gepland staan, wordt later bekendgemaakt.

An Lemmens: “Van de shiny floor naar de ziekenhuisvloer, ik denk dat er geen groter contrast mogelijk is. Toch zal ik ook hier proberen te doen wat ik het liefste doe: mensen bijstaan en steunen. Al maak ik me geen illusies over wat er op me af zal komen en bereid ik me voor op moeilijke momenten.”

Julie Vermeire: “Als trouwe Grey’s Anatomy-fan is Een Echte Job een echte uitdaging voor mij. Ik leer graag bij. En wat betreft de afdeling: ik zou wel graag op de geriatrie terecht willen komen, dan kan ik meteen leren hoe ik mijn papa de komende jaren kan verzorgen (lacht)."

Dominique Persoone: “Tijdens de voorbije seizoenen leek de job van verpleegkundige me nog veel zwaarder dan dat ik me kon voorstellen. Daarom ben ik super blij dat ik het zelf aan den lijve kan ondervinden. Zijn het echt de helden van de wereld? Ik laat het jullie binnen een paar weken weten.”

Andy Peelman: “Moest ik mee mogen met de MUG, zou ik dat fijn vinden want dat leunt aan bij mijn vorige job bij de politie. Tegelijkertijd is het ook leuk om iets heel anders te kunnen doen, om een diepere blik te krijgen op het beroep van zorgkundigen.”

Sarah Mouhamou: “Ik zorg graag voor anderen en ben empathisch van aard. Soms misschien zelfs te, maar ik denk dat die eigenschap mooi van pas komt tijdens mijn stage. Ik ben klaar om er met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en leergierigheid in te vliegen. En ik ben vooral benieuwd naar de verhalen van patiënten, naar het waarheidsgetrouwe beeld van een job in de zorg en ik hoop dat iedere patiënt goed hersteld naar huis kan. Wat een mooie gedachte om daar ook maar een beetje aan bij te dragen.”

