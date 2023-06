Amy Sonck zoekt haar sportieve grenzen op in ‘Extramy’

Van extreem tot nóg extremer. In de gloednieuwe en adrenalinepompende VTM GO SHORTIE ‘Extramy’, vanaf 10 juni elke zaterdag exclusief op VTM GO, zoekt Amy Sonck haar sportieve limieten op. Durft ze uit een luchtballon te springen? Waagt ze zich aan een wedstrijdje kickboksen? Schuilt in haar een verborgen rugbytalent? Of racet ze erop los tijdens een ritje motorcross? En riskeert ze een backflip tijdens het jetskiën? Misschien maakt ze wel loopings tijdens het stuntvliegen!

In Extramy stapt Amy Sonck vólledig uit haar comfortzone. Elke aflevering stort ze zich in een andere extreme sport en krijgt ze slechts één dag de tijd om die aan te leren. Daarvoor kan ze rekenen op de hulp van zes professionele atleten. Van kickbokser Carlos Schram tot motorcrossers Stefan en Liam Everts. Aan het einde van elke aflevering gooit ze alles in de strijd voor een stevige challenge of bikkelharde strijd tegen de professional.

Amy Sonck: “Ik hou van sporten, maar hield het voorlopig gewoon bij joggen, fitnessen of tennissen. In Extramy ga ik weg van de safe space en op zoek naar mijn limieten! Hoe ver durf ik te gaan? Hoogtevrees heb ik niet per se, maar ik zal toch wel even moeten slikken voor ik uit een luchtballon spring. Wie weet, houd ik er wel een nieuwe hobby aan over!”

Amy Sonck is geen onbekend gezicht voor Vlaanderen. Ze is 23 en de dochter van ex-Rode Duivel Wesley Sonck. De liefde voor sport werd haar dus van jongs af aan meegegeven. Eerder was ze ook al samen met haar vader te zien in het VTM-programma ‘Groeten Uit’.

