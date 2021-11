Amy, Celester, Diede of Julia: wie maakt K2 weer K3?

10 weken lang leefden ruim 900.000 kijkers - goed voor 48% marktaandeel (VVA18-54, live+uitgesteld) - elke zaterdag mee met de meest spraakmakende zoektocht van het jaar. Amy, Celester, Diede of Julia: één van hen mag straks het lege plekje naast Hanne en Marthe invullen en wordt zo de opvolgster van Klaasje in K3. Wie van K2 weer K3 zal maken wordt duidelijk in de razend spannende finaleshow die op zaterdag 27 november om 19u55 helemaal live wordt uitgezonden bij VTM. Tijdens die grote finale zal Marthe niet fysiek aanwezig zijn in de studio. Zij testte positief op het coronavirus, maar stelt het goed. Marthe zal de show wel op een bijzondere manier mee beleven. Hoe? Dat blijft nog een verrassing en ontdekken de kijkers zaterdag in de live uitzending.

De finale van K2 zoekt K3 wordt een stukje tv-geschiedenis waarvoor velen nu al op het puntje van hun stoel zitten. Vlaanderen en Nederland kunnen bovendien voor het eerst ook zelf hun stem uitbrengen. Daarnaast zal Klaasje de finale bijwonen en de fakkel daarin officieel doorgeven aan Amy, Celester, Diede of Julia. De spanning in de Vlaamse huiskamers is nu alvast te snijden…

De vier finalisten moeten zich zaterdag nog een laatste keer bewijzen om de vakjury en de kijker thuis te overtuigen. Nadat ze samen een nieuwe groepssong gebracht hebben vormen ze elk opnieuw een potentiële K3 met Hanne en Marthe. Samen brengen ze, exclusief voor K2 zoekt K3, elk een fonkelnieuw K3-nummer. Een nummer dat ook op het allereerste album van de nieuwe K3 zal staan. Ook Marthe zal deze nieuwe liedjes mee performen in de show. Op welke manier? Dat krijgen de kijkers zaterdag te zien in de show.

Naast het groepsnummer Straal! zijn dit de gloednieuwe K3-nummers die in de finale voor het eerst te horen zijn:

Hanne, Marthe en Amy zingen Superster

Hanne, Marthe en Celester zingen Tsjikke Boem

Hanne, Marthe en Diede zingen Kruisje Op Een Wereldkaart

Hanne, Marthe en Julia zingen Giddy-Up-A-Gogo

In de finale beslissen kijkend Vlaanderen samen met de vakjury én Hanne en Marthe wie uiteindelijk het nieuwe K3’tje wordt. Nadat de 4 finalisten hebben opgetreden, kiest de kijker via live voting 2 kandidaten die door mogen naar de volgende ronde. De vakjury voegt daar nog een 3de finalist aan toe. Deze 3 zingen een best of-nummer uit hun K2 zoekt K3-parcours, waarna kijkend Vlaanderen en de jury elk 1 finalist doorsturen. De 2 topfinalisten brengen samen met Hanne en Marthe een bijzondere remix van Waterval, waarna het moment van de waarheid aanbreekt. Wie uiteindelijk hét nieuwe K3’tje wordt ligt volledig in handen van Hanne en Marthe. Wie laten zij het lege plekje tussen hen invullen? Wie wordt de winnares van K2 zoekt K3?

