Alweer verrassing van formaat in Bestemming X: Jef duikt op als 11de kandidaat en niet één maar twee exits

Van koeien melken in een feeëriek bergdorpje tot raften tussen de bergen en een spannende race tegen de klok. Het kwam allemaal aan bod in Bestemming X vanavond. De grootste verrassing zat ‘m echter in de onverwachte tussenstop aan een mysterieus bushokje in het groen. Daar stonden de kandidaten plots oog in oog met een compleet nieuw gezicht én 11de kandidaat Jef (32 jaar uit Lier). Hoewel de andere kandidaten Jef niet wilden meenemen, slaagde hij erin om zichzelf letterlijk in het spel te lopen. En dat had grote gevolgen voor de hele groep want bij de exit moesten niet één maar twee kandidaten het spel vanavond verlaten. Natifa en Sydney zetten hun X het verst van de huidige tussenlocatie van de bus en stapten uit aan het helderblauwe meer van Bled in Slovenië.

Bekijk hier de exit van Natifa & Sydney:

“Jef heeft, net zoals jullie, de hele selectieprocedure doorlopen. Fysiek was hij de allersterkste. Om die reden kreeg hij de rol van 11de kandidaat. Jullie krijgen 60 seconden om een beslissing te nemen: nemen jullie Jef mee, of niet. Hij heeft de hele reis naar hier zonder blinddoek afgelegd en weet waar hij zich bevindt”, klonk het bij Kevin Janssen. De boodschap sloeg in als een bom en verdeelde de groep meteen in twee kampen. Uiteindelijk beslisten de kandidaten om Jef niet mee te nemen. Uiteraard niet zonder gevolg want niet veel later kreeg Jef een tweede kans om zich letterlijk in het spel te lopen. En dat deed hij met glans. Jef trok de sprint van zijn leven en werd vanavond dus officieel een nieuwe kandidaat richting Bestemming X.

Jef is zelfstandig aannemer in totaalrenovaties. Volgens hem één van de beste keuzes die hij ooit maakte, want nu heeft hij de vrijheid die hij altijd al zocht in een job. In een droomwereld zou hij een huis willen kopen in de bergen waar hij volop kan genieten van de rust en de prachtige natuur. Jef is dan ook een echte levensgenieter die na een avontuurlijke trek- of fietstocht enorm geniet van een aperitiefje en een BBQ met vrienden. Hij omschrijft zichzelf als kinderlijk enthousiast en is steeds verwonderd over de kleinste dingen des levens. Nemen de kandidaten Jef op in de groep en welke impact heeft zijn komst op het verdere verloop van het spel?

In de exclusieve spin-off ‘Bestemming X: Het Complot’ worden wekelijks alle verborgen tips uit de aflevering van die week onthuld, maar ook de welgeplaatste misleidingen. ‘Bestemming X: Het Complot’ is elke maandag meteen na Bestemming X te zien op VTM GO en ook op zaterdag om 23u00 bij VTM.

