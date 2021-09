Alweer een verhuis en terug naar school

Het hoogseizoen op de camping loopt stilaan ten einde. Staf en Monique, de nieuwe uitbaters van Camp Grinsby kunnen terugblikken op een eerste, geslaagde zomer. En dat moment wil Staf laten vereeuwigen met een tatoeage. Hij heeft gekozen voor een Vegvisir of Viking kompas. "In dat kompas zit zowat mijn hele Zweedse droom vervat", verklaart Staf. "Ook al ben ik op een ander pad beland, ik ga mijn weg altijd terugvinden. Ik ben niet zozeer gebonden aan een huis of plek, maar wel aan de plaats waar mijn gezinnetje is."

Het einde van de zomer betekent ook dat Beau en Nora terug naar school moeten. Daarom verhuist het gezin Coppens terug van het zomerhuisje op de camping naar hun eigen huis. Staf en Monique blijven dan nog wel over-en-weer rijden naar Camp Grinsby tot het kampeerseizoen echt helemaal is afgelopen. Staf: "Het gaat fijn zijn om nu even langer op één plaats te zitten. We zijn te veel verhuisd op korte tijd." En dat denkt ook de kat, die zich niet zo makkelijk laat vangen voor alweer een verandering van omgeving.

Vooral voor Beau verandert er dit nieuwe schooljaar veel. Hij begint aan zijn middelbare studies en dat betekent ook een nieuwe school. Beau: "Ik ga met de bus moeten. Ik weet niet eens waar ik moet uitstappen. Ik weet niet eens waar mijn klas is." De stress van Beau slaat toch ook een beetje over op Staf. Monique probeert te relativeren: "Beau is gewoon bang dat ie geen vrienden gaat leren kennen. Maar dat gaat wel lukken."

PREVIEW: Een camping uitbaten... dat is ook huwelijksfotograaf spelen

