Alsof 1 Natalia nog geen power genoeg was: 3 Natalia’s veroveren Starstruck-podium!

It’s showtime! Op vrijdag 22 december stappen opnieuw 12 deelnemers uit de realiteit om voor - minstens - één keer de show van hun leven te geven. En voor de eerste en enige keer dit seizoen van Starstruck, kruipt een trio in de huid van… een Vlaamse zangeres! “Degene die ik ga brengen, is ook mama en zij combineert dat gewoon allemaal met haar carrière. En ze kan heel goed schudden met haar kont, ik ook trouwens.” Nathalie Meskens weet het metéén: “Er is maar één goeie kont in Vlaanderen, en dat is die van Natalia!”.

Onze muzikale trots uit de Kempen bouwde sinds haar deelname aan Idool in 2003 een stevige zangcarrière uit en is nog steeds een echt podiumbeest. Uitgerust met een klok van een stem en een stel benen die nooit stilstaan, verovert ze elk podium. Een serieuze uitdaging dus voor de drie Starstruck-kandidates, die ‘Risin’’ brengen.

Jennifer (30, Roeselare) werkt als huishoudhulp en laat haar stem vaak horen tijdens het poetsen: “De ramen wassen, doe ik het liefst. Ik gooi er een emmer water op, zet muziek op en brul mee. Dan gaat het werk zo snel vooruit, da’s plezant.”

Jolien (23, Morkhoven) zingt dan weer àltijd en overal: “Op het toilet, in de douche, op m’n kamer, als ik het door het huis loop,... Maar niet iedereen vindt dat altijd even tof. Zeker thuis, als het wat later wordt, of net nog vroeg”, lacht de enthousiaste studente pedagogie. Fun fact: momenteel werkt Jolien als studente op de plek waar Natalia vroeger de afwas deed. Die link is er dus al, maar juryleden Nora Gharib, Guga Baúl, Bart Kaëll en Nathalie Meskens zijn vooral benieuwd naar de uiterlijke gelijkenissen en die op het gebied van zang en stemtimbre.

Joke (31, Zwijndrecht) maakt het trio compleet. De musicalactrice is het gewoon om op een podium te staan en een rol aan te nemen. Hoe goed bevalt die van Natalia haar?

Bekijk hier een teaser:

Aan powervrouwen geen gebrek in deze tweede aflevering van Starstruck, want een volgend trio transformeert in Katy Perry, de Amerikaanse popzangeres die in 2008 doorbrak met het nummer ‘I Kissed a Girl’. Naast haar muzikale prestaties staat de zangeres ook bekend om haar kleurrijke en uitgesproken looks, en dat is eraan te zien bij Izaya, Eva en Tine.

Izaya (21, Geel) studeert sociaal werk en heeft een klein trauma opgelopen aan Katy Perry. “In het zesde leerjaar heb ik een nummer van haar gebracht en toen ben ik grandioos afgegaan. Dat was echt een levende nachtmerrie voor mij. Ik heb toen gezworen dat ik nooit meer iets van Katy ging coveren, maar hier zit ik nu voor mijn herkansing.” De award voor moed krijgt Izaya nu al, maar om een ticket voor de Starstruck-finale in de wacht te slepen, is meer nodig dan een portie lef alleen.

Eva is 20, afkomstig uit Antwerpen en heeft al een diploma als jazz- en popzangeres. Haar tweede passie is make-up. “Ik maak make-up video’s op sociale media. Ik vind het heel leuk mezelf om te toveren tot één of ander kunstwerk. Make-up is niet enkel bedoeld om jezelf mooier te maken of om een puistje weg te werken. Je kan ook gewoon jezelf transformeren tot een ster”. En dat is exact wat in deze vierde aflevering van Starstruck zal gebeuren wanneer ook zij in de huid kruipt van Katy Perry.

Izaya en Eva krijgen de concurrentie van Tine, 34, afkomstig uit Puurs en zaakvoerder van een bedrijf dat podia verhuurt. Maar nu is het Tine zélf, die het podium op mag.

Wie stoot door naar de sing-off en kan daar een ticket voor de grote Starstruck-finale bemachtigen? Je ziet het in de vierde aflevering op vrijdag 22 december om 20u35 bij VTM en op VTM GO.

