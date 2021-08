“Als we zoiets willen kopen, moeten we twee keer EuroMillions winnen”: Kathleen Aerts gaat keihard voor een onbekend avontuur

Een Kempisch dialect, family first, sarcastische humor en vooral een straffe vrouw met oneindig veel doorzettingsvermogen: in Villa Zuid-Afrika leren de VTM 2-kijkers ex-K3’tje Kathleen Aerts past écht kennen. Nu maandag 23 augustus om 21u30 start Kathleens zoektocht naar hét perfecte, luxueuze guesthouse in haar adembenemende thuisland Zuid-Afrika. Een grote droom waar ze nu eindelijk keihard voor gaat. En dat doet Kathleen samen met haar grote liefde Steven en stoere zonen Jay en Lewis.

Al is het een zoektocht met veel vallen en opstaan, zo blijkt: “Als we zoiets willen kopen, moeten we twee keer EuroMillions winnen”, klinkt het. Naast het op de voet volgen van de zoektocht krijgen de kijkers dus een unieke inkijk in het leven van Kathleen en haar hechte gezin, en ziet iedereen het prachtige land Zuid-Afrika door hun ogen.

Wie zelf een guesthouse wil openen kan nooit genoeg inspiratie opdoen. Daarom trekken Kathleen en haar gezin er samen op uit naar een bijzondere plek te midden van een idyllisch natuurreservaat. Ze slapen er in een guesthouse ver weg van de bewoonde wereld en met ‘the big 5’ rondom hen. Een gedroomde test voor controlefreak Kathleen, die altijd alle voor- en nadelen van een pand wil ontdekken.

En dan is er nog het ‘slagroom schieten’, een spelletje van Steven dat na maandag wel eens een echte hype zou kunnen worden. “Het is eens iets anders. Het kost niks, het is plezant en iedereen kan het”, vertelt Steven.

Bekijk de eerste beelden van ‘Villa Zuid-Afrika’ hier:

Niet voor publicatie :

De foto's uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be

De bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/244255?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>