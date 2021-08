“Als je 'Vuurwerk' zingt, moét je vuurwerk geven”: Regi onverbiddelijk in tweede auditieronde van Regi Academy

Dat er nog heel wat straf talent rondloopt in Vlaanderen, zagen meer dan een half miljoen kijkers (528.000, live+uitgesteld) in de eerste auditieronde van Regi Academy bij de VTM-zenders. Toptalenten Yutan en Pauline zijn al zeker van de halve finale. Er zijn nog plekken over, dus gaat de zoektocht van Regi en zijn dreamteam naar dé ultieme stem verder. Morgen, donderdag 26 augustus om 21u30, wagen tien nieuwe kandidaten hun kans in de tweede auditieronde van Regi Academy bij VTM 2. En het talent is straffer dan ooit: van een TikTok-ster met acht miljoen views en een actrice uit een Filipijnse realityshow tot Italiaans temperament en vurig ros.

In de tweede auditieronde wordt alles uit de kast gehaald om Regi, Olivia, Jaap Reesema en Lester Williams te overtuigen. En dat is nodig, want Regi is onverbiddelijk: “Als je 'Vuurwerk' zingt, moét je vuurwerk geven.” Al proberen de kandidaten ook de gevoelige snaar te raken. Zo brengt Amber ‘Miracle’, een nummer van Milk Inc. dat speciaal geschreven is voor Regi’s trouw. Anna waagt dan weer haar kans bij Olivia met de akoestische versie van diens eerste, zelfgeschreven nummer ‘You Have A Heart’. Anna is wellicht geen onbekende voor de kijkers. De Limburgse was eerder te zien in The Voice van Vlaanderen.

En dan is er nog Berre, de TikTok-crush van Olivia. Met acht miljoen views en zijn speciale stemgeluid ging hij viraal. Het is de tweede keer dat Berre auditie doet voor Regi, want ooit deed hij mee aan The Voice Kids: “Regi heeft toen niet omgedraaid, dus nu is het mijn moment om hem wél te overtuigen. Mijn stem is erg veranderd. Ik ben benieuwd wat Regi ervan vindt.”

Na de auditieronde op het dak van Fort Napoleon in Oostende is de dag nog niet gedaan. Regi neemt de kandidaten, die minstens drie van de vier handjes omhoog wisten te zingen, mee naar het Q-Beach House. Daar mogen ze hun auditie opnieuw doen voor alle luisteraars van Qmusic. Het is niet de jury die beslist wie doorgaat naar de halve finale, maar wel de luisteraars. Zij bepalen wie nog steeds kans maakt om dé stem op Regi’s nieuwe single te worden en naast hem te schitteren in een nokvol Sportpaleis op zaterdag 30 oktober.

Deze tien stemmen wagen hun kans in de tweede auditieronde van Regi Academy:

Jens (17, Denderwindeke): ‘Wolves’ van Regi & Jake Reese

Marie (19, Sint-Truiden): ‘Vergeet De Tijd’ van Regi & Camille

Claire (22, Zeebrugge): ‘De Wereld Draait Voor Jou’ van Regi & Niels Destadsbader

Amber (23, Herenthout): ‘Miracle’ van Milk Inc.

Marissa (18, Vilvoorde): ‘Vuurwerk’ van Camille

Britt (20, Lommel): ‘Zo Ver Weg’ van Regi & Olivia & Jaap Reesema

Anaïs (18, Zaffelare): ‘Vechter’ van Regi & Camille

Leslie Candice (17, Dilsen-Stokkem): ‘Alles Uit Het Leven’ van Regi & Jaap Reesema

Berre (20, Schepdaal): ‘Ordinary’ van Regi & Milo Meskens

Anna (20, Dilsen-Stokkem): ‘You Have A Heart’ van Regi & Olivia

De afleveringen van Regi Academy zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

