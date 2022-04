Als het (maandag)avond is… worden Suzan & Freek bezongen in het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek

Muziek en vriendschap vieren vanaf maandag 4 april om 20u35 hoogtij in het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek. Ozark Henry, CAMILLE, Koen Buyse van Zornik, Davina Michelle, Margriet Hermans, Pat Krimson & Loredana van 2 Fabiola en Suzan & Freek reizen naar Frankrijk en trakteren elkaar op hun eigen versies van elkaars nummers. Lovebirds Suzan & Freek mogen de spits afbijten. Tijdens de optredens vallen ze van de ene verrassing in de andere. Ze krijgen een zomerse West-Vlaamse song van CAMILLE voorgeschoteld, Ozark Henry zingt voor het eerst ooit in het Nederlands en Margriet Hermans raakt een gevoelige snaar. Tussendoor vertellen Suzan & Freek ook over hoe de vonk is overgeslagen en wie hun artiestennaam heeft gekozen…

“Ik ga Blauwe Dag brengen maar ik ga het in mijn eigen taal zingen, in het West-Vlaams”, kondigt CAMILLE aan. Ze krijgt iedereen aan het dansen en brengt extra zomerse vibes naar Frankrijk. “We komen niet vaak in West-Vlaanderen maar nu heb ik het gevoel dat het daar altijd 35 graden is!”, lacht Freek. Ook Ozark Henry treedt uit zijn comfortzone en brengt voor het eerst ooit een nummer in het Nederlands. “Het liedje ‘Deze Is Voor Mij’ springt er voor mij echt uit. Jullie brengen pure emoties en zijn hele goede singer songwriters”, vertelt Ozark. “Volgens mij hebben we nog nooit zo cool geklonken”, oordelen Suzan & Freek na het optreden.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Hoewel de muziek van Koen Buyse van Zornik en Suzan & Freek twee uitersten zijn op het muzikale spectrum, laat hij het duo met open mond achter na zijn versie van ‘De Overkant’. Hij stak het nummer in een Engels jasje met de nieuwe titel ‘On The Other Side’ en voegde er ook een stevige portie gitaarwerk aan toe. “Ik heb mij enorm geamuseerd met dit nummer”, vertelt Koen. Ook mede-Hollander Davina Michelle staat te popelen om ‘Gold Plated Love’ te brengen, haar herwerkte versie van ‘Goud’: “Dit is het moeilijkste liedje dat ik het hele seizoen ga doen. Ik heb er een mengelmoesje van gemaakt tussen jullie en mij.”

Het allereerste eigen nummer van Suzan & Freek, ‘Als Het Avond Is’, veroverde de harten van België en Nederland maar ook dat van Loredana, Pat en zijn dochter. “Dit is haar favoriete nummer op weg naar school. Ze gaat er helemaal in op”, vertelt Pat. Overgoten met de nodige portie dancebeats overdonderen ze de andere artiesten met ‘When The Lights Go Down’. Margriet Hermans raakt dan weer een gevoelige snaar met haar versie van ‘Spiegelbeeld’. “Ik stel voor dat als wij ooit gaan trouwen, je dit nummer komt zingen op ons huwelijksfeest”, oordelen Suzan & Freek.

Als afsluiter brengen Suzan & Freek ‘Genoten’ van Guus Meeuwis en dat met een wel heel speciale reden: “Het is gebaseerd op deze hele mooie week en de nieuwe vriendschappen. Het is een cadeautje van ons aan jullie.”

