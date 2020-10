“Als de Koning zonder rijbewijs toekomt, stopt het ook”: agent Yann duidelijk voor bestuurder zonder rijbewijs

“Altijd spannend wie de eerste wordt”, vertelt agent Yann morgen, donderdag 22 oktober, aan het begin van zijn shift in Alloo bij de Wegpolitie, om 21.45 bij VTM. Samen met zijn collega Yves zet Yann een bestuurder aan de kant met 150 km/u op de teller. Tijdens de controle kan de bestuurder geen rijbewijs voorleggen. “Zonder vliegticket stapt u niet op het vliegtuig. Zonder rijbewijs stapt u niet in de auto. Dat geldt niet alleen voor u, dat geldt voor iedereen. Als de Koning met de auto toekomt en hij heeft geen rijbewijs, dan stopt het ook”, legt Yann hem uit.

“We zijn blij dat we zo iemand van de baan kunnen halen”, aldus agente Griet wanneer ze met haar collega Gino een chauffeur tegenhoudt die met meerdere zaken niet in orde blijkt te zijn. “De lading steekt meer dan een meter uit en dat moet gesignaleerd en goed vastgemaakt zijn, wat niet het geval is. Er liggen ook losse kruiwagens in en zelfs de bobcat is niet vastgemaakt en niet gezekerd. Het rijbewijs van de chauffeur is ook nog eens verlopen, dus dat is rijden zonder rijbewijs. Het wordt een en-en-verhaal”, aldus Griet.

Agenten Yves en Yann krijgen een oproep binnen van een aanrijding tussen drie personenwagens op de Antwerpse Ring richting Gent. Er blijkt een persoon gekwetst te zijn en een voertuig is niet meer rijvaardig. Agenten Gino en Griet bieden hulp aan een vrouwelijke vrachtwagenchauffeur die zich niet goed voelt en stilstaat op een invoegstrook, wat gevaarlijk is. “Te veel gerookt en te veel energiedranken”, klinkt het. Gino en Griet helpen haar naar een andere, minder gevaarlijke, stopplaats te rijden waar ze kan rusten.

