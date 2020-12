Alles voor de wetenschap: Andy Peelman loopt twee maanden met dezelfde jeans rond

In de laatste aflevering van ‘Ze Zeggen Dat’ op dinsdag 22 december om 20.40 onderzoeken Dina Tersago en Andy Peelman of het waar is dat je een jeansbroek niet hoeft te wassen, dat iedereen een dubbelganger heeft en dat mannen beter bestand zijn tegen stress. Welke beweringen kloppen en welke zijn compleet uit de lucht gegrepen?

Klopt het dat een jeansbroek niet gewassen hoeft te worden?

Andy test het uit door een jeansbroek zoveel mogelijk te dragen tijdens de opnames van het programma, zo’n dikke twee maanden lang. Zelfs in de sauna houdt hij ze aan. Andy krijgt hiervoor een jeansbroek waarvan de twee helften met een rits worden samengehouden. “Nu ben ik precies iemand van de Blue Oyster Bar uit Police Academy”, lacht hij. De ene broekspijp wast Andy in de wasmachine, de vlekken op de andere helft verwijdert hij met de hand, zonder zeep. Volgens de theorie van professor Callewaert zit de ongewassen broekspijp nu vol goede bacteriën die ervoor zorgen dat het zweet erin minder gaat ruiken. Na twee maanden mogen de families Peeters oordelen welke broekspijp het properste lijkt en… het beste ruikt.

Is Tina de dubbelgangster van Dina?

Ze zeggen dat iedereen een dubbelgang(st)er heeft, dus ook Dina zou er eentje hebben rondlopen. Tina (what’s in a name?) wordt dikwijls als de oudere zus van Dina aanzien en is dus de persoon bij uitstek om dit uit te testen. Compleet met dezelfde outfit en hetzelfde kapsel als Dina. Het eerste proefkonijn Sam De Bruyn ziet het verschil tussen de twee Dina’s alvast niet: “Oh my God, ongelooflijk! Dat is tovenarij!” Vervolgens wordt Andy op de proef gesteld: tijdens een fotoshoot voor het programma neemt Tina de plaats in van Dina. Gaat Andy, met wie Dina al weken intensief samenwerkt, geloven dat Dina staat te poseren, terwijl het eigenlijk Tina is? En wat met de mama van Dina? Herkent zij onmiddellijk haar dochter of trapt ook zij in de val?

Bekijk de preview hier:

Zijn mannen beter bestand tegen stress?

Dokter Luc Swinnen is een absolute autoriteit op gebied van stress. Hij is zowat de Marc Van Ranst van het stressmanagement. Hij gaat mee onderzoeken of mannen beter bestand zijn tegen stress dan vrouwen. En of het dus klopt dat mannen koele kikkers zijn en vrouwen stresskippen. De proefkonijnen zijn wel wat stress gewoon: ex-minister Kathleen Van Brempt zetelt tegenwoordig in het Europees Parlement en Bart Tommelein, huidig burgemeester van Oostende. Zij vormen een tandem met Andy en Dina en worden onderworpen aan heel wat proeven. Welk geslacht zal de beste resultaten halen en kan dus het best omgaan met stress?

