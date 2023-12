Alles of niets: welk koppel valt vlak voor de finale af in Huis Gemaakt?

De finaleweek is aangebroken voor de drie koppels in Huis Gemaakt. Ze krijgen nog één week de tijd om de puntjes op de i te zetten en alle mankementen die de jury heeft gespot doorheen het hele parcours aan te pakken. Het moment van de waarheid komt steeds dichterbij en niemand wil z’n huis nog afgeven. Maar voor één koppel wordt dat op donderdag 28 december bittere realiteit. In de finale van Huis Gemaakt op 2 januari zullen namelijk geen drie, maar slechts twee koppels strijden voor de overwinning. De jury beoordeelt het geleverde werk en zal bepalen welke twee koppels de eindstrijd aangaan. Wie ziet zijn droomhuis vlak voor de finishlijn wegglippen?

Voor het eerst mogen de koppels ook intrekken in hun pand en ervaren hoe het dagelijkse leven in hun huis zou zijn. Mooi, maar ook gevaarlijk want iedereen heeft zijn hart verloren aan zijn huis. "Je leeft echt in een bubbel. Ofwel blijf je in die bubbel en win je het huis, ofwel rukken ze je binnenkort uit die bubbel", klinkt het bij Kayleigh & Bavo. De kerstboom en het gourmetstel worden tevoorschijn gehaald, want ook in Huis Gemaakt is het kerstmis. Als kerstcadeau krijgen de koppels bezoek van interieurarchitect Bart, die hen de laatste tips geeft om hun interieur naar een hoger niveau te tillen. Bavo & Kayleigh laten er geen gras over groeien en schieten meteen in actie…

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

De koppels zetten alles op alles om hun hele huis af te krijgen voor de komst van de jury. Ook de inkomhal, een belangrijk visitekaartje van het huis, moet nog volledig vernieuwd worden. Werk genoeg dus. In Aalst hebben Anouk & Martin een duidelijk aanvalsplan uitgewerkt. Ze willen vooral hun Legokamer een upgrade geven. In Antwerpen willen Ana & Enis een statement maken met hun inkomhal, en in Hasselt kiezen ze ervoor om een bestaande kamer een volledig nieuwe invulling te geven… De allerlaatste deadline loert om de hoek. Op donderdag 28 december bezoeken Bart, Béa en Cerina de panden voor een grondige inspectieronde. Welke twee koppels stoten door naar de grote finale?

