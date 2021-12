Alles of niets voor Jacques Vermeire en Axel Daeseleire in ‘Eenmaal Andermaal’

Het grote moment is aangebroken: op woensdag 22 december om 20u40 bij VTM strijden Jacques Vermeire en Axel Daeseleire tegen elkaar in de finale van Eenmaal Andermaal. Het wordt een duel op het scherpst van de snee. Zes weken lang hebben ze met de hulp van hun bekende gasten unieke objecten gezocht én gekocht op antiekmarkten en in brocante- en antiekwinkels over heel Vlaanderen. Voor de finale ligt het actieterrein van Jacques en Axel niet in België, maar net over de grens, in Maastricht. Beide heren gaan solo op koopjesjacht met hun totale winst uit de vorige afleveringen: voor Axel is dat 3.162 euro, voor Jacques 3.275 euro. De tijdsdruk wordt groter want ze moeten dit keer niet drie maar zes objecten kopen binnen de drie uur. Ze beseffen dat het nu alles of niets wordt.

Na 45 minuten heeft Jacques al drie objecten, Axel heeft nog niets: “Ik weet niet of Jacques hier iets vindt, maar ik hoop dat hij even hard aan het zweten is als ik. Want dit is stressen, hé? Dit is écht zware stress!” Dan valt zijn oog op een opgezette struisvogelpoot en slaat zijn fantasie op hol: hij wil de poot voorzien van een struisvogelei. “Maar dan moet ik wel een ei vinden hier in Maastricht… Ik ben aan het flippen! Ik geef het toe: ik ben écht aan het flippen!” klinkt het paniekerig bij Axel.

Bekijk de trailer van de finale hier:

Op de valreep vinden beide heren dan toch hun volledige buit en voor het deftig pimpen van hun 12 objecten hebben ze één adres: restaurateurs Ansje en Noortje.

Jacques heeft plannen gekocht van een huis in Durbuy. Samen met Noortje zoekt hij de eigenaars van de villa op. Jacques kon de plannen kopen voor 50 euro. Maar hoeveel willen de huidige eigenaars ervoor dokken?

Ook de struisvogelpoot wordt onder handen genomen. Axel voorziet hem van een struisvogelei waarop hij een persoonlijke boodschap schrijft: ‘Dit is ei zo na een kunstwerk’.

En dan is het moment van de waarheid aangebroken voor Axel en Jacques: de finale veiling. Beide heren zien ook een paar oude vrienden terug die hen komen steunen: Kim Van Oncen, Veronique De Kock, Niels Albert en Luc Appermont en Bart Kaëll.

Nu zullen ze ontdekken of ze diamonds and pearls gekocht hebben dan wel veel te dure junk. Deze veiling is alles bepalend: wie heeft de beste neus voor koopjes en antiek? Wie wint Eenmaal Andermaal?

Finale Eenmaal Andermaal op woensdag 22 december om 20u40 bij VTM en ook op VTM GO .