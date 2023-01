Allereerste editie van de Kastaars! pakt uit met grootse televisie- en radioshow

Op 28 januari is het zover: dan worden de allereerste Kastaars uitgereikt. Tijdens een grootse en unieke televisie -en radioshow in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs zetten VRT, DPG Media, SBS en Streamz die dag de strafste Vlaamse mediagezichten en -makers van 2022 in de schijnwerpers. De populairste televisie-, radio- én onlinetalenten en -formats worden bekroond met een Kastaar. De televisieshow is te zien op Eén, VTM, Play4, VRT MAX, VTM GO, GoPlay en HLN. De radioshow is live te beluisteren op Qmusic, Joe, Radio2, MNM en Nostalgie. Er is ook een livestream beschikbaar op alle digitale kanalen.

Wervelende televisieshow vanaf 20u

Presentatoren Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en Gert Verhulst zorgen bij de start van de awardshow voor een ongeziene openingsact waarin heel wat televisieprogramma’s die in 2022 het medialandschap kleurden op een originele manier in de kijker worden gezet.

Geflankeerd door maar liefst veertien dansers geven zij de aftrap voor een wervelende show waarin tijdens tal van verrassende acts – telkens op muziek van Vlaamse artiesten die het afgelopen jaar in het oog sprongen – de vier finale genomineerden per categorie worden voorgesteld. Vaak ook in een rol of setting waarin je hen nog nooit te zien kreeg, of die je niet zou verwachten.

Het wordt dus geen traditionele awardshow waar de winnaar uit de klassieke omslag wordt getoverd. Wel een heus spektakel waarin de nieuwste technieken en ook de vele mogelijkheden die het Studio 100 Pop-Up Theater biedt ten volle worden ingezet.

Heel wat bekende gezichten waaronder Niels Destadsbader, Peter Van de Veire, Jens Dendoncker, Ingeborg, Jamie-Lee Six, Maaike Cafmeyer, Fien Germijns, Ella Leyers, Tine Embrechts, Jani Kazaltzis, Nora Gharib, Jonas Van Geel, Erik Van Looy, Barbara Sarafian, Willy Sommers en vele anderen passeren de revue tijdens deze wervelende show.

Samen met hen en een live publiek van meer dan 1.800 mensen komen we op 28 januari eindelijk te weten wie één van de elf felbegeerde Kastaars mee naar huis mag nemen. Het belooft alvast een avond vol unieke, vaak spectaculaire en soms ook emotionele en ingetogen TV-momenten te worden.

Al vanaf 16u live radio

De TV-show begint om 20u, maar al vanaf 16u starten radiozenders Qmusic, Joe, Radio2, MNM en Nostalgie met een live-uitzending vanuit hun mobiele radiostudio in de foyer van het Studio100 Pop-Up Theater. De studio biedt een uniek zicht op de Gouden Loper waarlangs de genodigden hun opwachting maken.

Hosts Kim Debrie, Leen Demaré, Sander Gillis, Jan Bosman, Vincent Fierens & Heidi Van Tielen zorgen vanaf de namiddag voor heel wat bijzondere radiomomenten tijdens een geanimeerde radioshow. In hun mobiele radiostudio zal het een komen en gaan zijn van bekende genodigden, genomineerden en winnaars. Daarnaast kunnen ze ook rekenen op heel wat interventies van mobiele reporters Jolien Roets, Sharon Slegers, Laura Govaerts en Larissa Roose.

Zij nemen de luisteraars vanaf 16u mee achter de schermen van de awardshow, en brengen zo het backstagegevoel recht in de huiskamer. Vanaf 17u vatten Jolien Roets en Laura Govaerts ook post op de Gouden Loper waar ze met hun microfoon en camera in de aanslag zoveel mogelijk bekende gasten strikken voor een gesprekje.

De radioluisteraars kunnen dus al van in de namiddag genieten van een unieke blik achter de schermen, en tot het einde van de dag worden ze live op de hoogte gehouden van al wat leeft voor én achter de schermen van de Kastaars! Om 20u kunnen ze vervolgens ook de awardshow live volgen via de radio.

De uitzending van het volledige radioprogramma zal vanaf 16u ook in beeld te volgen zijn via de livestream op de digitale kanalen van de verschillende radio- en tv-zenders.

11 Kastaars!

Welke favoriete gezichten, stemmen, programma's, podcasts of online formats hebben de Vlamingen het afgelopen jaar het meest bekoord? Er zijn in totaal 11 categorieën. Het publiek kan nog tot 19 januari in acht categorieën stemmen. Daarnaast bepaalt een negenkoppige jury, onder leiding van juryvoorzitter Luc Appermont, de winnaars in drie andere categorieën: Doorbraak, Carrièreprijs en Juryprijs.

Dit zijn de acht verschillende categorieën waarop het Vlaamse publiek kan stemmen:

Televisieprogramma van 2022

Radioprogramma van 2022

Online videoreeks van 2022

Podcast van 2022

Mediapersoonlijkheid van 2022

Fictiereeks van 2022

Deelnemer van 2022

Mediamoment van 2022

Per categorie zijn er telkens tien genomineerden. Het overzicht van de 10 genomineerden per categorie kan je hier bekijken. Stemmen kan nog tot 19 januari via de website van de Kastaars!

De jury bestaat uit Nora Gharib, Malin-Sarah Gozin, Yasmien Naciri, Goedele Liekens, Ingeborg Sergeant, Amir Bachrouri, Bert Geenen, Sam De Graeve en Tim Van Aelst.

De Kastaars! – op zaterdag 28 januari 2023

Vanaf 16u live te beluisteren op Qmusic, Joe, Radio2, MNM en Nostalgie

Vanaf 20u te zien op Eén, VTM, Play4, VRT MAX, VTM GO, GoPlay en HLN

Alles zal ook te volgen zijn via livestream op alle digitale kanalen.

Alle info: www.kastaars.be

