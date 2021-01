Alle pijlen gericht op Dimitri Van den Bergh in The Masters Darts bij VTM 2

©Photonews

De uitzendingen van het WK Darts bij VTM 4 waren een succes. Als vervolg richt VTM 2 zijn pijlen van vrijdag 29 tot zondag 31 januari opnieuw op het darts tijdens de Masters. Aan dit toernooi nemen de beste 24 spelers van de wereld deel. Onder hen ook één Belgische speler, Dimitri Van den Bergh, die ondertussen wereldberoemd is geworden in Vlaanderen. Iedereen kan de prestaties van Dimitri live op de voet volgen vanaf vrijdag 29 januari om 20.00, wanneer hij zijn eerste duel aangaat tegen Chris Dobey. Rudy Lanssens, Jan Suykens en Jan Rummens tekenen present voor het commentaar. Ze worden bijgestaan door darters Kim Huybrechts en Erik Clarys.

Kristine Willems - Channel Manager VTM 2, VTM 3 & VTM 4: “In de eindejaarsperiode werd darts voor het eerst live uitgezonden op de Belgische televisie en dat leverde bijzondere kijkcijfers op. Maar liefst 430.000 kijkers zaten aan de buis gekluisterd toen Dimitri Van den Bergh zijn duel tegen Dave Chisnall speelde in de 1/8ste finales. Onze landgenoot haalde het net niet, maar krijgt nu een nieuwe kans om te schitteren. We merken heel duidelijk dat de Belgen het darten hebben omarmd en schotelen hen de sport nu dus opnieuw live voor bij VTM 2 met de Masters.”

Het Masters-toernooi, waar de voorbije acht jaar enkel de top-16 van de wereld aan deelnam, is sinds dit jaar toegankelijk voor de top-24. Dimitri Van den Bergh, de nummer 10 op de PDC-wereldranglijst, is er voor het eerst bij. In de eerste ronde speelt hij tegen de Engelsman Chris Dobey, 23ste in de ranglijst. Bij winst volgt de Engelsman James Wade, 7de in de ranglijst, in de 1/8ste finales. Voor de winnaar van het toernooi is er 66.000 euro weggelegd.

Dimitri Van den Bergh: “Dit is het begin van het nieuwe seizoen. Het doet me enorm veel plezier dat ik er op de Masters bij ben. Mijn deelname is de bevestiging van het harde werk van de voorbije jaren. Het is een mooie prestatie op zich, maar ik wil meer. Ik ga voor de eindwinst, zoals op elk toernooi waaraan ik deelneem. Ik ben ook enorm blij dat de dartsliefhebbers alle wedstrijden live kunnen volgen.”

Uitzendschema The Masters Darts

Vrijdag 29/1: eerste rondes vanaf 20.00 met o.m. Dimitri Van den Bergh versus Chris Dobey

Zaterdag 30/1: tweede rondes vanaf 13.45 en 20.00: 1/8ste finale met James Wade versus winnaar (Van den Bergh of Dobey) is te zien tijdens de middagsessie

Zondag 31/1: kwartfinales vanaf 13.45, halve finales vanaf 20.00 met aansluitend de finale

Niet voor publicatie: