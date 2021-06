Alle meisjesharten in zwijm voor Clouseau en Shania herkent Kenji in de piepjonge Sam Gooris: Tien Om Te Zien is terug!

Vanaf zondag 13 juni viert de nostalgie hoogtij bij VTM. De iconische zomers van Tien Om Te Zien komen opnieuw tot leven in Tien Om Te Zien: De Zomer van 199X. Elke week blikken de sterren van toen en nu terug op de zalige zomers vol zomerhits. Dat doen ze aan de hand van een top 10 van meest memorabele momenten uit de rijke Tien Om Te Zien-geschiedenis. In aflevering 1 staan de meezingers en foutste outfits uit 1990 centraal. Koen & Kris Wauters, Bart Kaëll, Ingeborg en Walter Grootaers & Jan Van Eycken halen herinneringen op en delen hun anekdotes. Ook het onvergetelijke presentatieduo Anne De Baetzelier en Willy Sommers beleeft een flashback. En newbies Kenji & Shania Gooris kijken met grote ogen naar de beelden van hun piepjonge vader Sam: “Die is zo schattig, dat bent gij echt Kenji!”

1990 was het jaar van de Clouseau-mania. De hele dijk ging uit z’n dak op Ik Wil Niet Dat Je Weggaat. “Dat publiek, die schreeuwden en riepen”, vertelt Bart Kaëll. “Soms zo luid dat je de muziek niet meer kon horen op de dijk.” Ook Anne De Baetzelier herinnert het zich levendig: “Clouseau is dankzij Tien Om Te Zien bekend geworden voor het grote publiek. Koen was toen al een idool. Meisjes vielen flauw, het Rode Kruis heeft elke week opnieuw jonge dames moeten afvoeren.” Koen zelf was vooral verbaasd over een ander talent, want werd er in Tien Om Te Zien nu live gezongen of niet?

Verder flitst Tien Op Te Zien: De Zomer van 1990 Ingeborg terug naar het moment waarop ze samen met haar broer Koen op het podium stond en helpt Bart Kaëll een misverstand over zijn monsterhit Zeil Je Voor Het Eerst de wereld uit. “Als je een vettige ‘mind’ hebt kan je daar wel iets anders op invullen natuurlijk”, vertelt Bart, “Maar het gaat over zeilen op een rivier of op zee, niet meer of niet minder”.

In Tien Om Te Zien stonden ook de grootste wereldsterren op het podium. Zo wordt het nog eens terugkijken naar de legendarische optredens van Kim Wilde, Nick Kamen of Paul Young. “Dat was een poes!”, klinkt het bij Shania. Wie mag uiteindelijk de meest memorabele zomerhit van 1990 op zijn of haar naam schrijven?

