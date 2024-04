Alle hens aan dek tijdens vroegtijdige verhuis van Cadix-ziekenhuis in Helden van Hier: De MUG

Het werk in een ziekenhuis stopt nooit, zeker niet als er een gigantische verhuis op til is . In de nieuwe reeks van Helden van Hier, vanaf woensdag 24 april te volgen bij VTM, verhuizen de iconische ziekenhuizen van Antwerpen, ZNA Stuivenberg, ZNA Sint-Erasmus en ZNA Sint-Elisabeth naar de nieuwe site aan Park Spoor Noord: het Cadix-ziekenhuis. En ook in volle verhuis blijven de ziekenwagens uitrijden en bieden de artsen en verpleegkundigen de beste zorg aan hun patiënten. Hoe blijven ze optimaal werken terwijl ze de grootste operatie uit hun geschiedenis voorbereiden?

En dat het werk intussen gewoon door loopt, dat zullen ze geweten hebben: Een man die uit zijn raam is gevallen, een vrouw die zich verbrand heeft aan het kookfornuis of een man die vuurwerk in zijn gezicht liet ontploffen. Helden van Hier: De Mug neemt de kijker mee in spannende reddingsacties en hartverwarmende interacties tussen de medische helden en hun patiënten. Dag in, dag uit tonen de zorgprofessionals hun onwezenlijke veerkracht om mensen in nood te helpen op één van de drukste en meest cruciale afdelingen van het ziekenhuis.

In de eerste aflevering is het meteen alle hens aan dek. Door een onverwachte stroompanne in ZNA Stuivenberg beslist de directie om halsoverkop de verhuis naar het nieuwe Cadix-ziekenhuis in te zetten, maar liefst 10 dagen vroeger dan gepland. “Dat was echt een noodsituatie. Om 20 uur ‘s avonds hadden we nog een spoedvergadering”, vertelt spoedverpleegkundige Vicky. “De baas bracht het nieuws dat we de ochtend nadien om 7 uur zouden verhuizen. Om een lang verhaal kort te maken: ik heb die nacht niet geslapen.” Hoe slagen de zorgverleners erin de spoeddienst draaiende houden te midden van de verhuischaos?

Bekijk hier de preview:

