Alexander De Croo en Bart De Wever voor het eerst sinds 2020 oog in oog in Het Conclaaf: “Er is bad blood between us”

De eerste uitzending van Het Conclaaf ging de voorbije week stevig over de tong. Gemiddeld 824.000 kijkers* - goed voor 40% marktaandeel - zagen hoe Bart De Wever (N-VA), Conner Rousseau (Vooruit) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) als eerste hun intrek namen in het statige kasteel in Jemeppe en meteen de vurige debatten openden. Op donderdag 23 mei wordt het gezelschap vervolledigd met de komst van Alexander De Croo (Open VLD), Petra De Sutter (Groen), Raoul Hedebouw (PVDA) en Sammy Mahdi (CD&V). De zeven kopstukken gaan de confrontatie aan en schuwen geen enkel onderwerp. Raoul Hedebouw reikt Petra De Sutter en Conner Rousseau de hand om samen in een linkse regering te stappen, het plenaire debat over de reputatie van de politiek wordt geopend en Alexander De Croo en Bart De Wever gaan voor het eerst sinds 2020 de confrontatie aan in een pittig duel. “Hier kijk ik echt niet naar uit”, aldus De Wever. “Er is bad blood between us. Het zal de eerste keer zijn sinds 2020 dat we nog op deze manier gesproken hebben. Hoe is die regering tot stand gekomen? Dat is the elephant in the room, de mammoet in de kamer.”

Die “elephant in the room” is al snel hét gespreksonderwerp tijdens het duel tussen De Croo en De Wever. “Ken je een ander land waar meer dan 400 dagen na de verkiezingen, met covid vlak voor onze neus, de leider van de grootste partij zegt ‘ik wil liever een staatshervorming onderhandelen met Paul Magnette’ in plaats van te zeggen ‘ik ga hier een regering vormen, al was het maar om mijn bevolking te beschermen tegen covid’”, klinkt het bij De Croo. “Je kan mij veel ten laste leggen Bart, maar ik heb wel de moed getoond om op dat moment onze bevolking te beschermen en we hebben dat goed gedaan.” Een uitspraak waartegen De Wever in het verweer gaat. “Respect, maar nu ben je echt aan het liegen”, klinkt het. “Jij was daarbij, je weet dat je de waarheid niet zegt. Je weet wat er in 2019 is gebeurd. Je weet wat wij onderling hebben afgesproken en je weet wat er uiteindelijk is gebeurd. Mij is er gezegd, in mijn bureau, Egbert Lachaert en jij: we gaan voor die formule met de N-VA. Je moet een akkoord maken met de PS. Egbert heeft toen in de derde persoon naar jou gewezen: maak u geen zorgen, hij wordt geen premier, geen mes in de rug. Wat is er in juli gebeurd? Heb ik een staatshervorming voorwaardelijk gesteld aan Magnette om een regering te maken? Ik kan mij dat niet herinneren.”

Bekijk de preview hier:

Het Conclaaf: morgen, donderdag 23 mei, om 21u50 bij VTM en op VTM GO.

