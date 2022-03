Alarmfase rood voor de bondgenoten in De Verraders en houdt het pact van wagon 1 stand?

Alarmfase rood voor de bondgenoten in De Verraders. Na de veelbesproken moord op Astrid en de verbanning van Dirk tuimelt het aantal trouwe bondgenoten zienderogen naar beneden. Op maandag 14 maart zullen er na een nieuwe koelbloedige moord nog maar 6 bondgenoten in de running zijn en dat is een pluim op de hoed van verraders Jamie-Lee, Loïc en Walter. Jamie-Lee maakte er echter geen geheim van dat zij het pact van wagon 1 wil opblazen en dat is niet naar de zin van Walter. Zet zij haar plan tegen hem door of zetten de verraders hun zegetocht verder? De bondgenoten zullen alleszins dringend een manier moeten vinden om het tij te doen keren.

De deelnemers ontwaken maandag met een verrassing wanneer Staf Coppens de ontbijtzaal binnenwandelt. “Vanochtend wordt geen ochtend zoals een andere”, kondigt hij aan. “Jullie hadden verwacht dat er nog een aantal kandidaten zouden binnenwandelen, maar niets is minder waar. Ik heb slecht nieuws. Er is weer iemand vermoord. En nog slechter nieuws: er zijn drie andere kandidaten ontvoerd. Het plan is dat jullie naar hen op zoek gaan. Het eerste team dat hen vindt, wint zilver voor de kijkers en toegang tot de wapenkamer, samen met de ontvoerden. Ik zou normaal vragen om jullie op te delen in drie teams, maar ook dat is vannacht eigenlijk al gebeurd door de verraders…”

Na de missie bereiden de deelnemers zich voor op een spannende ronde tafel. In de aanloop daar naartoe lijkt Niels het licht gezien te hebben en is hij overtuigd dat Walter een verrader is. “De kopman van het andere team is Walter, de superknecht is Hannelore en Loïc gaat de bidon halen op en af naar de auto”, klinkt het. Jamie-Lee ziet in hem de ideale compagnon om de frontale aanval op haar collega-verrader in te zetten. “Hij denkt dat ík meega in zíjn verhaal, maar eigenlijk gaat híj mee in míjn verhaal”, reageert ze. Niels wil de ronde tafel volledig naar zich toetrekken met “een pleidooi van drie bladzijden”. Krijgt hij de anderen aan zijn zijde en vormt er zich een meerderheid tegen Walter?

Bekijk de preview hier:

