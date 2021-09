Aftrap zesde editie Rode Neuzen Dag: leerlingen verdienen een sidekick

Vandaag geven VTM, HLN, Qmusic en Belfius de aftrap voor Rode Neuzen Dag 2021. Dit jaar krijgen leerkrachten een glansrol, want corona heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk zij voor leerlingen zijn. Uit Generation Now, de recente bevraging van HLN, VTM NIEUWS en iVOX bij meer dan 7.000 jongeren tussen 12 en 24 jaar, blijkt dat één op drie jongeren zich ongelukkig voelt. Rode Neuzen Dag wil daar verandering in brengen door leerkrachten nog meer te versterken in hun rol als sidekick. De organisatoren willen een Rode Neuzen Academy voor leerkrachten oprichten. Om dat mogelijk te maken, roepen ze Vlaanderen op om acties te organiseren en geld in te zamelen.

"Ik heb een zwaar schooljaar achter de rug, maar mijn praktijkdocent heeft me erdoor gesleurd", getuigt Gwen, 23 jaar. Zij is een van de jongeren die een luisterend oor vond bij haar leerkracht. En dat is nodig, blijkt uit het onderzoek Generation Now. Ongeveer de helft van de jongeren geeft aan dat leerkrachten niet altijd voldoende tijd of ervaring hebben om naar hen te luisteren. Het afstandsonderwijs maakte de afgelopen periode nog extra duidelijk hoe waardevol een goede band tussen leerlingen en leerkrachten is.

Een Sidekick Sam in elke school

Reden genoeg voor VTM, HLN, Qmusic en Belfius om leerkrachten een glansrol te geven in deze nieuwe editie van Rode Neuzen Dag.

“Dit jaar willen we leerkrachten een extra duwtje in de rug geven, zodat zij nog meer een sidekick kunnen zijn voor hun leerlingen. Want jongeren zijn helden in problemen verbergen. En we durven ambitieus te zijn: we zouden graag minstens één leerkracht per school opleiden tot een Sidekick Sam”, vertelt Birgit van Mol, ambassadeur van Rode Neuzen Dag. “Een Sidekick Sam is iemand bij wie leerlingen hun hart durven te luchten. Een soort schakel die jongeren na alle lockdowns en digitale contacten weer vlot met elkaar laat omgaan binnen én buiten de schoolmuren. Iemand die antennes heeft om problemen tijdig op te merken en die onze jongeren bijstaat, zodat ze leren sterker in hun schoenen te staan.”

Bekijk hier de spot van Rode Neuzen Dag 2021:

Krachten bundelen in de Rode Neuzen Academy voor leerkrachten

Leerkrachten hebben al veel hooi op hun vork. Om hen maximaal te ondersteunen, gaat Rode Neuzen Dag een heuse Rode Neuzen Academy ontwikkelen, een uniek en vernieuwend concept waar we de krachten van alle scholen in Vlaanderen willen bundelen. Via deze community krijgen de leerkrachten die binnen hun school als Sidekick Sam zijn geregistreerd snel en eenvoudig exclusieve toegang tot allerlei tools om jongeren nog beter te ondersteunen. Van workshops op maat tot handige lespakketten. “Er schuilt ongelooflijk veel potentieel in onze jongeren. De Rode Neuzen Academy en de Sidekick Sams zorgen ervoor dat leerlingen zich opnieuw goed gaan voelen en hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Zo’n betekenisvol en inspirerend initiatief steunen wij dan ook graag ten volle. Het sluit naadloos aan bij ons DNA”, legt Marc Raisière, CEO van Belfius, uit.

Om dit te realiseren, roept Rode Neuzen Dag de hulp van Vlaanderen in.

Iedereen kan bijdragen

Birgit Van Mol legt uit: “Iedereen mag zich aangesproken voelen om mee te doen met Rode Neuzen Dag. Niet alleen scholen dus, maar ook verenigingen, families, bedrijven, steden en gemeenten,... noem maar op. Echt iédereen kan zijn steentje bijdragen door acties te organiseren om geld in te zamelen. Je kan je actie heel makkelijk registreren via rodeneuzendag.be . Op onze website kan je ook rechtstreeks geld doneren. Dat komt allemaal in het Rode Neuzen Fonds terecht. De Koning Boudewijnstichting beheert dat. In de loop van oktober zullen er in heel Vlaanderen ook Rode Neuzen Pins te koop zijn. Al het geld dat we dit jaar inzamelen gaat naar de ontwikkeling van de Rode Neuzen Academy.”

Registreer nu een Sidekick Sam voor je school

Leerkrachten die zich binnen hun school willen engageren, kunnen zich nu al registreren als Sidekick Sam. Alleen zo krijgen ze later toegang tot de Rode Neuzen Academy. Ook leerlingen kunnen een leerkracht nomineren. Alle aanmeldingen verlopen via rodeneuzendag.be.

Rode Neuzen Dag op 26 november: plezier voorop

“Het onderzoek van HLN, VTM NIEUWS en iVOX toont meer dan ooit het belang aan van onze Rode Neuzen Dag. Na de afgelopen corona periode is de nood aan een luisterend oor bij jongeren duidelijk heel groot. We gaan met DPG Media dan ook alles uit de kast halen om van deze zesde editie een knaller te maken, zodat we de nodige middelen kunnen verzamelen om een verschil te maken met een eigen Rode Neuzen Academy. We willen Vlaanderen mobiliseren met de kracht van entertainment. Plezier en verbinding staan voorop”, vertelt Kris Vervaet, CEO DPG Media, het mediabedrijf boven VTM, HLN en Qmusic. “Veel kan ik nog niet verklappen, maar we hebben de komende maanden enkele leuke verrassingen in petto. En we hopen uiteraard dat ook heel wat mensen ons verrassen met leuke acties om Rode Neuzen Dag te steunen!”