Afscheid went nooit, Lisa mist haar grote liefde

Het afscheid van Jonas (Oscar Willems) valt zwaar en dat hebben ook de fans van de telenovelle Lisa geweten. Vanaf maandag 13 februari is de serie terug met nieuwe afleveringen vol spanning, drama en verrassende plotwendingen. Lisa (Tinne Oltmans) keert terug uit Spanje en wordt geconfronteerd met de lege loft. Reinhout (Ben Van Ostade) zit met veel vragen over de dood van Jonas en besluit verdachte Mario Buysse (Pieter Casteleyn) een bezoekje te brengen in de gevangenis. Is hij écht de moordenaar? Reinhout krijgt enkele verrassende antwoorden.

De ruzie tussen Elke (Femke Verschueren) en Olivia (Anushka Melkonian) begint de spuigaten uit te lopen. Olivia dreigt met Elkes diepste geheimen naar Gert (Bert Verbeke) te stappen als Amal (Naomi Stynen) niet snel weer wordt aangenomen bij Massa. Elke neemt Vic (Briek Lesage) in vertrouwen en ze bedenken samen een plan. Kan Elke haar eigen hachje redden?

En dan is er nog de aantrekkingskracht tussen Suzanne (Hilde De Baerdemaeker) en Reinhout. Reinhout wil het Vic absoluut niet vertellen en dat maakt de situatie stilaan onhoudbaar. Hoe lang kunnen ze hun relatie nog geheim houden?

Lisa is vanaf 13 februari, van maandag tot donderdag, om 18u20 te zien bij VTM. Voor wie niet kan wachten, is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen vanaf zaterdag 11 februari al in preview en volledig gratis te bekijken op VTM GO. Wie zijn geheugen wil opfrissen, kan ook de vorige seizoenen (her)bekijken op VTM GO.

Niet voor publicatie :