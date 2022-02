“Ademen door de mond en het verstand op nul”: Evie en Martin halen studio leeg waar de vloer niet meer zichtbaar is

VTM 2 neemt de kijkers in ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ op dinsdag 22 februari om 21u35 mee met Evie en Martin, een koppel dat in bijberoep vervuilde huizen leeghaalt in opdracht van sociale diensten. Vandaag rukken ze uit naar een studio in Westende. Daar woont een alcoholverslaafde man die best wat hulp kan gebruiken. Eén jaar geleden werd zijn studio al eens uitgemest, maar de man heeft er opnieuw een boeltje van gemaakt. De vloer is niet meer zichtbaar door de bergen rommel en tonnen afval, waaronder honderden wijnkratten. Evie en Martin beginnen snel aan het leeghalen van de studio. “Ademen door de mond en het verstand op nul”, beslist Martin.

Bekijk hier de preview:

In Antwerpen beginnen vuilnisophalers Johan en Gianni aan het tweede deel van hun nachtshift, de ophaling van het restafval. En daar zit meteen een geurtje aan. Het sap druipt uit de afvalzakken van de viswinkels, en zelfs voor dit duo is de stank niet te harden. “Vroeger at ik graag mosselen, maar sinds ik deze job uitvoer, heb ik die niet meer gegeten”, lacht Gianni.

‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’, dinsdag 22 februari om 21u35 bij VTM 2 en ook op VTM GO .

