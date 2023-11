Adèle en Harry Styles eerste wereldsterren die Starstruck-podium in vuur en vlam zetten 

Get ready to be starstruck! Vanaf 1 december host Laura Tesoro op vrijdagavond om 20u35 bij VTM de gloednieuwe show Starstruck, waarin mensen het dagdagelijkse leven voor even vaarwel zeggen om te kunnen shinen op een groot podium als een legendarisch muziekicoon. Ze ondergaan een ware transformatie: alle kandidaten zien er van top tot teen uit als een échte superster. Stuk voor stuk geven ze het beste van zichzelf met één doel voor ogen: de grote finale halen en zich kronen tot winnaar of winnares van Starstruck.

Maar daarvoor moeten ze eerst de jury kunnen overtuigen, bestaande uit Guga Baúl, Nathalie Meskens, Bart Kaëll en Nora Gharib. De grote hamvraag die dit viertal zich stelt, is: wie zet de beste imitatie neer? Niet alleen de looks, maar ook de moves én de stem zijn daarbij belangrijk. Letterlijk élk detail telt.

In aflevering 1 wagen de eerste 12 kandidaten, opgedeeld in 4 teams, hun kans. Ze transformeren telkens met z’n 3 in één-en-dezelfde muzieklegende, elk in een iconische look van de superster in kwestie om vervolgens samen een kaskraker te brengen. Harry Styles behoeft weinig introductie. Ex-lid van de Brits-Ierse boysband ‘One Direction’ en nu vooral als solo-artiest een absolute wereldster die de ene hit na de andere aan mekaar rijgt. Qua looks heeft hij de perfecte stijlformule (uit)gevonden en volgens gastvrouw Laura is het overigens “gene misse”. Harry brak onder andere potten met ‘As It Was’. Aan Seppe (27, Brasschaat), Tim (19, Hasselt) en Lucas (16, Oostkamp) om dat te evenaren.

Aan klinkende namen in de muziekbusiness geen gebrek in Starstruck. Deze eerste aflevering duiken ook 3 Adèles op het podium. De Britse popzangeres brak in 2008 door bij het grote publiek en won sindsdien de ene Grammy Award na de andere. Doorheen de jaren veranderde ze van the girl next door naar de perfect gestylede en immer klassevolle popdiva. En dat is wat ook Laura (37, Millen), Manal (21, Antwerpen) en Dominique (49, Deinze) te wachten staat. Maar klinken ze ook als het origineel? Wie zet de studio in vuur en vlam met ‘Set Fire To The Rain’?

Bekijk hier de teaser:

Verder nog één van de meest iconische stemmen uit de popgeschiedenis én een artiest met een heel rauw kantje. Kan jij raden wie?

Na elk teamoptreden komen Guga Baúl, Nathalie Meskens, Bart Kaëll en Nora Gharib aan zet. Zij bepalen wie hun favoriet is en wie van de 3 ze doorsturen naar de sing-off. Daarin treedt elke juryfavoriet nog eens solo op, met een andere legendarische song van zijn of haar artiest. Het is die prestatie die zal bepalen wie er naar de Starstruck-finale mag binnen enkele weken. Maar de plaatsen zijn beperkt: 1 ticket wordt door het publiek uitgereikt, het andere door de jury. Welk showbeest kan de wereldsterren het meest geloofwaardig neerzetten?

De meest legendarische internationale muzieksterren, vanaf 1 december op vrijdag om 20u35 bij VTM en op VTM GO.

Niet voor publicatie: