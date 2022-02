Actrice Anna Drijver vertelt over haar bijzondere jeugd in Sergio Over De Grens

Actrice Anna Drijver werd in Vlaanderen bekend aan de zijde van Tom Waes als agente in ‘Undercover’. Ze is gepassioneerd door gezond leven, eet vegetarisch en wil bovenal proeven, ontdekken en genieten. Anna is dus de ideale reisgezel om samen met Sergio Herman te gaan eilandhoppen in Griekenland. Doorheen de trip vertelt Anna over haar bijzondere jeugd: “Ik ben geboren in een kraakpand. Mijn ouders leefden daar samen met andere mensen die tegen het systeem wouden ingaan. Ik zeg bijvoorbeeld ook geen mama of papa tegen mijn ouders en noem ze bij hun voornaam. Die woorden hebben voor mij geen waarde.”

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Al van bij hun aankomst wil Sergio meteen alle smaken die Griekenland te bieden heeft ontdekken en dat kan het best met een traditionele ‘mezze’, een tafel vol kleine gerechtjes. In een typisch huiskamerrestaurant in Kreta met een prachtig uitzicht wordt vooral Sergio met open armen ontvangen door de gastvrouw. “Je valt met je neus in de boter”, lacht Anna. Bij hun vertrek krijgen ze nog het adres mee van een mysterieuze kaasmaker in de bergen. De weg ernaartoe is ruig maar misschien krijgen ze daar wel de beste kaas van heel Griekenland voorgeschoteld…

Sergio en Anna reizen ook naar één van de minst toeristische eilanden in Griekenland: Ikaria. Het eiland waar mensen vaak ouder worden dan 100 jaar. Ze maken kennis met George en krijgen heel wat unieke producten te proeven zoals wijnzout, verschillende soorten olijven en feta. Sergio kikkert meteen helemaal op van deze superfoods: “Ik heb geen koffie meer nodig. Dit is een bom die ontploft in je mond”, lacht hij. George deelt met hen ook enkele van zijn geheimen om langer te leven. Op het einde van de reis maakt het duo tijd voor een ‘gezonde activiteit’. Ze nemen een duik in één van de warmwaterbronnen die een helend effect zou hebben. “Dit is wel echt heel erg warm, je wordt gepocheerd. Ik ben benieuwd of ik nu een paar jaar jonger word”, lacht Sergio.

Sergio Over De Grens op dinsdag 15 februari om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO.

Niet voor publicatie:

Foto's uit het persbericht kan je downloaden via https://communicatie.vtm.be. Uitgebreid fotomateriaal vind je op https://foto.dpgmedia.be/.

Bovenstaande preview is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/282644?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>