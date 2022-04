‘Achter De Sterren’ geeft unieke inkijk in de spraakmakende opening van luxueus vijfsterren superior hotel Botanic Sanctuary Antwerp

Vanaf woensdag 11 mei geeft de nieuwe realityreeks ‘Achter De Sterren’ om 21u40 bij VTM 2 een exclusieve blik achter de schermen van één van de meest prestigieuze hotelopeningen van het decennium. In de Belgische hoofdstad van diamant en high fashion verrijst het vijfsterren superior hotel Botanic Sanctuary Antwerp, dat het meest exclusieve sterrenhotel van de Benelux moet worden. Met maar liefst 3 sterrenchefs onder hetzelfde dak, 1.000m2 aan wellnessruimte, 15 prachtige luxe suites en een adembenemende botanische tuin belooft Botanic Sanctuary Antwerp, lid van the Leading Hotels of the World, een oase van luxe, comfort en culinair genot voor de beau monde te worden.

Maar voor de eerste gasten zich kunnen onderdompelen in pure verwennerij is er nog flink wat werk aan de winkel. Het voormalige 15de eeuwse klooster is aan een stevige totaalrenovatie toe en de organisatie van het hotel moet piekfijn op punt worden gesteld. De kijker mag alles vanop de eerste rij volgen, van de opbouw tot het testdraaien en de eerste shifts, en leert zo de topprofessionals die dit unieke project mogelijk maken kennen.

Marc Alofs, directeur van Botanic Sanctuary Antwerp: "Wat hier nu gebeurt, dat zie je maar eens om de 20 jaar in de Benelux. Het programma mag dan ook alles volgen, ook wat misloopt. Want als er iets misloopt, dan zullen wij tonen hoe wij elk probleem oplossen. We zijn er helemaal klaar voor”

Van de gedreven vakmensen die de gigantische bouwwerf tegen de klok tot een superieur hotel omtoveren, tot head of sales Sandrine en receptionisten Joke, Nic en Eliot. Van sterrenchefs Wouter Van Tichelen en Gert De Mangeleer die hun eigen restaurant in het hotel openen, tot directeur Marc Alofs en zijn vrouw en maître du maison Stéphanie Stulens, die tot de crème de la crème van de hospitality sector behoren. De straffe medewerkers van Botanic Sanctuary Antwerp stomen het hotel in een race tegen de klok klaar voor een opening met veel grandeur en loodsen de kijker binnen in de intrigerende wereld van een luxehotel.

