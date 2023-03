Acht bekende jongeren openen ‘Burger House’ samen met Loïc Van Impe en Kamal Kharmach

Slaagt een bende van enthousiaste, maar onervaren twintigers erin om sappige hamburgers tussen knapperige broodjes op tafel te toveren? Vanaf zaterdag 25 maart gaan acht bekende jongeren die uitdaging aan in de gloednieuwe SHORTIE ‘Burger House’, exclusief op VTM GO. Actrice en online content creator Jamie-Lee Six, zangeres Pauline Slangen, online content creators Gerben Tuerlinckx en Steffi Mercie, actrice Nora Dari, zanger Luis Oscar Santos (OSKI) en online content creators Ender Scholtens en Hariette Sylva runnen een week lang een hamburgerrestaurant in Mechelen. Van bestellingen opnemen en opdienen – of laten vallen –, tot broodjes bakken en burgers grillen – of aanbranden. Zonder enige ervaring, maar met grote gedrevenheid stapt deze jonge kliek in een culinair avontuur. Zorgen ze voor comfortfood waarbij het water in de mond loopt of blijft het bij The American Dream?

Gelukkig kunnen ze rekenen op de hulp van twee ervaren coaches. Chef-kok Loïc Van Impe zal hen bijstaan in de keuken, komiek én ondernemer in hart en nieren Kamal Kharmach zal hen helpen met de administratieve en financiële rompslomp. Wie een hamburger koopt, vult daarmee niet alleen zijn maag, maar spijst ook de kas van JEZ!, het gloednieuwe jongerencollectief.

Kamal Kharmach: “Naast mijn job als comedian, geef ik ook bedrijfseconomie aan de hogeschool. Ik kijk er dus enorm naar uit om deze acht gemotiveerde jongeren onder mijn vleugels te nemen. Wat heb je allemaal nodig om een zaak te runnen? Werken de online reservaties? Klopt de kassa? Er komt veel meer bij kijken dan je zou denken. Ze zullen wel eens vallen, maar eens zo fier weer opstaan.”

Jamie-Lee Six: “Vroeger werkte ik in een café, ik vond dat zo leuk dat ik het afgelopen zomer terug heb opgepikt. Drankjes serveren is volledig m’n ding, maar of dat even vlot zal verlopen met burgers is nog een vraagteken. Gelukkig kan ik met een plateau rondlopen! Of dat mijn taak zal worden? Who knows!”

Steffi Mercie: “Ik ben verzot op burgers én zet maar al te graag mijn schouders onder JEZ! Het wordt een grote uitdaging, want ik ben niet zo handig… M’n grootste angst is dat ik een burger op iemand laat vallen, dan hangt die klant helemaal vol met saus. Misschien sta ik veiliger in de keuken of achter de kassa.” (lacht)

Burger House meets JEZ!

Wil je zelf graag lekkere hamburgers smullen en JEZ! steunen? ‘Burger House’ is geopend van vrijdag 24 maart tot donderdag 30 maart in Mechelen. Reserveren kan vanaf maandag 20 maart via vtmgo.be/burgerhouse . JEZ! is het gloednieuwe jongerencollectief waaronder VTM, Qmusic, HLN en Belfius hun schouders zetten. Naast jongeren een stem en een gezicht geven, haalt JEZ! ook geld op voor 200 organisaties die zich inzetten voor jongeren in Vlaanderen en Brussel.

Bekijk hier de trailer:

‘Burger House’, vanaf zaterdag 25 maart elke dag om 19 uur exclusief op VTM GO.

