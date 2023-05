Aaron Blommaert en Nora Gharib worden nieuwe voices van The Voice Kids

Alleen ‘the best of the best’ is goed genoeg! Het nieuwe seizoen van The Voice Kids komt eraan met nieuwe zangtalenten, twee nieuwe coaches en ook twee nieuwe hosts. Niemand minder dan Aaron Blommaert en Nora Gharib kruipen straks het podium op. Als volwaardig duo zullen ze de kandidaten op een wervelende manier, met tonnen enthousiasme en met de nodige peptalks doorheen het muzikale avontuur loodsen. Samen met Coely, Pommelien Thijs, Metejoor en Laura Tesoro als gloednieuw coachteam, gaan ze op zoek naar dé nieuwe Vlaamse ster onder de kids. Is deze verse equipe klaar voor zoveel jong talent?

Aaron Blommaert: “De cirkel is rond. Op mijn 14e stond ik met een bang hartje Louise van Gers Pardoel te zingen in The Voice Kids en belandde ik in team Slongs. Die ervaring neem ik mee om alle kinderen een hart onder de riem te steken. Ik weet exact hoe het voelt. Het wordt ongetwijfeld super gezellig! Zeker met Nora aan mijn zijde, waarmee het erg goed klikt! En met wat voor coaches mogen we in dit muzikale avontuur stappen. Het zijn bijna allemaal vrienden en collega’s van mij: Pommelien in #LikeMe, Coely was mijn medefinalist bij The Masked Singer en Laura was mijn co-host bij Tien Om Te Zien. Enkel met Metejoor moet ik nog is een pint gaan drinken en we zijn rond (lacht).”

Nora Gharib: “Ik ben super blij dat ik samen met Aaron in dit avontuur mag stappen! The Voice Kids is een mooie mix van alles waar ik het voor doe: jong talent, plezier en ‘life changing’ momenten. Ik ben elke keer in shock van hoeveel talent er wel niet rondloopt in Vlaanderen en kijk vol bewondering naar deze jonge talenten en naar wat ze durven.”

Zowel Aaron als Nora hebben een passie voor muziek waardoor het programma hen op het lijf geschreven is. Voor Aaron is de studio van The Voice ondertussen bekend terrein. Hij presenteerde het afgelopen seizoen van The Voice van Vlaanderen aan de zijde van An Lemmens. Dit keer neemt hij de kidsversie voor zijn rekening. Ook Nora kent de ins en outs van een talentenshow en werd beroemd door haar deelname aan K3 zoekt K3. The Voice Kids is Nora’s debuut als host van een shiny floor show bij VTM. Eerder presenteerde ze al Tiny House Battle en Blind Gesprongen.

De opnames van The Voice Kids zijn momenteel volop aan de gang. Het nieuwe seizoen is dit najaar te zien bij VTM. Wanneer precies, wordt later bekendgemaakt.

