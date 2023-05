Aan elk mooi liedje komt een eind: artiesten blikken vol warme herinneringen terug op hun Liefde voor Muziek-avontuur

Liefde voor Muziek maakte de voorbije weken niet alleen emoties los bij de artiesten die elkaars nummers coverden, ook tv-kijkend Vlaanderen liep warm voor het programma. In de laatste aflevering, op dinsdag 23 mei, blikken Jaap Reesema, Metejoor, Günther Neefs, DAAN, K3, Portland en Stef Bos terug op de muzikale hoogtepunten van het voorbije seizoen, krijgt de kijker nieuwe verhalen te horen en nooit eerder getoonde beelden te zien. Waarom bestempelt Metejoor dit seizoen als het duurste ooit? Wat waren de eerste woorden van Stef tijdens zijn ontmoeting met K3? En hoe zag DAAN, die op eigen houtje met de auto naar Spanje kwam, zijn trip eruit?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Villa Louise-Marie Manor in Maarkedal vormt het prachtige decor voor de reünie-aflevering. Sinds de opnames van Liefde voor Muziek is er veel veranderd. Zo is Hanne ondertussen bevallen van haar zoontje Julien. “De babyshower die voor mij georganiseerd werd, vond ik het hoogtepunt van de reis. Ik had dat totaal niet verwacht en heb toen heel fijne dingetjes gekregen die ik ook echt gebruik”, vertelt Hanne. Tijdens de reis coverde K3 ‘Ik Blijf Bij Jou’ van Günther Neefs, een nummer dat Hanne ondertussen heel nauw aan het hart ligt: “Ik zing dit nu ook altijd voor Julien als hij een moeilijk momentje heeft.”

Ook voor Portland, die van de artiesten de stempel van ‘revelatie van dit seizoen’ kregen, waren de maanden tussen opnames en uitzending zeer bewogen. Zo besloot Sarah om de band te verlaten. “Ik ben heel blij dat we dit als duo hebben kunnen doen. Natuurlijk is het voor de band allemaal lichtelijk melancholisch, nu Sarah geen deel meer uitmaakt van Portland. Maar het is mooi dat we ons avontuur op deze manier hebben kunnen afronden. Ik ben er trots op”, vertelt Jente.

Tussen de muzieknoten door, ontstonden ook pure vriendschappen. “Het voelt alsof ik de meesten echt al jaren ken”, vertelt Jaap. En ook Günther is het daarmee eens: “Op korte tijd hebben we zo’n goede band gecreëerd die nooit meer weg zal gaan.” Stef Bos vulde zijn rol als woordkunstenaar telkens met glans in en ook nu heeft hij de perfecte afsluiter voor hun avontuur in petto. “In de auto op weg naar hier heb ik een nummer geschreven over onze reis.” De artiesten krijgen het pareltje in primeur te horen. En zo komt er na acht weken een eind aan dit mooie liedje…

Liefde voor Muziek op dinsdag 23 mei om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .

