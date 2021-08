Aagje Vanwalleghem vertelt over haar adoptie in Waarheid Durven of Doen: “Ik was eigenlijk ‘bestemd’ voor Japan”

Een pittoreske villa, heerlijk zelfgemaakte maaltijden en een heleboel nieuwe onthullingen en uitdagende opdrachten. Dat zijn de ingrediënten voor een nieuwe week van Waarheid Durven of Doen. Op maandag 9 augustus om 21.20 leren Gunther Levi, Veronique De Kock, ex-turnster Aagje Vanwalleghem en Q-dj Dorothee Dauwe elkaar beter kennen.

Tussen het eten door vertelt Aagje wat meer over haar adoptie: “Het moeilijkste moment was toen ik zelf voor het eerst mama werd omdat ik dan dacht: hoe kan je het als moeder over je hart krijgen om je eigen bloed af te staan? Mijn moeder heeft mij een paar minuten na mijn geboorte afgestaan. Ik ben dan vier maanden bij een pleeggezin gebleven tot mijn adoptiemoeder mij kwam halen. Ik was eigenlijk ‘bestemd’ voor Japan, maar toen mijn adoptieouders zagen dat ik zwart was hebben ze de adoptie afgezegd. Ik ben dan in België beland, maar voor hetzelfde geld zat ik in Japan.”

Ook de rest van de week belooft het er pittig aan toe te gaan in de villa. Op dinsdag 10 augustus om 21.10 maken Pat Krimson, Flo Windey, Flor Decleir en Gio Kemper het gezellig met een zelfgemaakt menu. Op woensdag 11 augustus om 21.20 worden Maksim Stojanac, Kato Callebaut, Katja Retsin en Helmut Lotti uitgedaagd en op donderdag 12 augustus om 21.05 sluiten Koen Wauters, Conner Rousseau, Barbara Sarafian en Johannes Genard de week af.

Waarheid Durven of Doen is van maandag 9 tot en met donderdag 12 augustus te bekijken bij VTM. De afleveringen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

