96 bekende Vlamingen, verrassende uitdagingen en een prachtige locatie: het recept voor een zomer vol ontboezemingen in ‘Waarheid, Durven of Doen’

Van maandag tot en met donderdag zorgt 'Waarheid, Durven of Doen' binnenkort weer voor gezelligheid en amusement ten top in een zalig zomerse setting. Het programma komt deze zomer terug, nadat het eerste seizoen kon rekenen op een mooi marktaandeel van gemiddeld 27,6% (VVA 18-54). Vier bekende gasten spelen het spel waarbij uitdagende opdrachten, moeilijke dilemma’s en pittige vragen elkaar afwisselen. Dit alles op een tot de verbeelding sprekende nieuwe locatie: de historische Oranjerie in Kortrijk. Extra leuk: dit seizoen zet het spel zich verder doorheen de straten van Kortrijk. Wie bedwingt de Leie tijdens een potentieel bijzonder natte proef? Welke waaghals gooit zich zonder nadenken van de Broeltorens aan een zipline? Wie slaagt erin de langste klerenketting te leggen door zoveel mogelijk Kortrijkzanen uit de kleren te praten? En wie krijgt de troostprijs in z’n handen en moet de afwas doen?

De vier gasten verzorgen zelf het menu van de avond, van pittig ovenhapje tot smeuïge tiramisu. Tot op het laatste moment weten ze niet wie er die avond mee aan tafel schuift. De eerste namen van de 96 gezichten zijn alvast bekend: Nicolas Caeyers, Dorothee Dauwe, Astrid Coppens, Jens Dendoncker, An Lemmens, Metejoor, Stien Edlund, Kamal Kharmach, Kürt Rogiers en Jamie-Lee Six spelen het spel. Wie durft de uitdaging aan te gaan en wie past vriendelijk voor een vrijpostige vraag? En welke ontboezemingen worden er gedaan bij het vallen van de avond? Dat zien de kijkers binnenkort bij VTM.

‘Waarheid, Durven of Doen’, binnenkort bij VTM.

