8 koppels beleven een romantisch en magisch, maar vooral zot avontuur in ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’

Verliefd worden, een tijdje verloofd zijn en op een dag trouwen. De meeste koppels doen er jaren, of toch minstens enkele weken over. In ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’ gaat het allemaal een tikje sneller. Vanaf dinsdag 31 januari beleven 8 verliefde koppels bij VTM een emotionele rollercoaster die hun leven ingrijpend zal veranderen. Een romantisch weekendje weg om hotels te beoordelen krijgt een verrassende twist wanneer de ene helft van het koppel zijn of haar partner totaal onverwachts ten huwelijk vraagt. Presentatrice Ruth Beeckmans zit mee in het complot en zorgt ervoor dat de koppels 24u na het aanzoek in het huwelijksbootje stappen op een droombestemming zoals Senegal, Malaga en Cyprus. Gewoon gezellig met twee? Nee, nee, ook de familie en heel wat vrienden zijn mee! Zo wordt een droomreis plots omgetoverd in een onverwacht trouwfeest met alles erop en eraan! En dit alles gebundeld in 24u… Maar zal dit ook altijd lukken zoals gepland…?

“Ik weet hoe belangrijk échte liefde is en waarom het zo belangrijk is om die te koesteren”, vertelt Ruth Beeckmans. “Ik vond het dan ook een prachtig idee om mijn schouders onder een programma over de pure liefde te zetten. Het is met enorm veel liefde gemaakt en ik hoop dat het concept aankomt bij de kijkers.”

‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’, vanaf 31 januari om 20u40 bij VTM en ook op VTM GO.