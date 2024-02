7 Vlaamse boeren, waaronder eentje vanuit Zweden, op liefdestocht in een emotioneel nieuw seizoen van Boer zkt Vrouw

110 Vlaamse boeren trachtte ze al aan een lief te helpen en vanaf zondag 3 maart komen daar maar liefst 7 boeren bij. Na 20 jaar Boer zkt Vrouw heeft Dina Tersago als Cupido herself, nog meer dan genoeg pijlen af te schieten in de zoektocht naar de liefde. Michiel (27), Bert (28), Martijn (35), Sanne (33), Niels (32) en Thomas (30) gaan op zoek naar een partner in eigen land, en voor melkveeboer Robbe (29) zet Dina enkele single mannen op een vliegtuig naar zijn boerderij in Zweden. Over een vruchtbare bodem beschikken alle boeren, nu maar hopen dat de zaadjes van de liefde even mooi bloeien als de rest van de oogst.

Spannende groepsdates, flirterige één-op-één dates, een privé date van maar liefst 24 uur met één van de uitverkorenen en een romantische trip naar het buitenland. Ook in dit nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw zal volop gesnuffeld, geknuffeld én gekust worden. Meer dan ooit hebben de boeren het hart op de tong, want de inzet is hoog: de man of vrouw van hun leven vinden. Tijdens de zoektocht naar de liefde worden harten gebroken, andere gelijmd, en gaan nog andere in overdrive. Wie oogst pure liefde en wie moet het toch nog even stellen met de liefde van de koeien? De kijker ontdekt het vanaf zondag 3 maart om 19u55 bij VTM in een nieuw seizoen van het meest pure datingprogramma.

Dina Tersago: “Als je denkt dat de liefde wel het laatste is waar boeren momenteel aan denken, heb je het mis. Ook zij dromen van een warm nest, iemand om letterlijk bij thuis te komen. Velen van de nieuwe generatie boeren maken bewust tijd vrij voor ontspanning, een partner en een gezin. En daar hoop ik een handje mee te helpen door een tof lief te zoeken voor onze boeren. Spoiler alert: Boer zkt Vrouw zou Boer zkt Vrouw niet zijn, moest ook dit seizoen niet enkele onverwachte wendingen beloven. Liefde komt nu eenmaal niet op bestelling, al heb ik toch een serieuze boodschappenlijst ingediend.”

Bekijk hier de trailer:

Klaar voor een seizoen vol romantiek, ups en downs tijdens de zoektocht naar de liefde? Zet je schrap voor Boer zkt Vrouw, vanaf zondag 3 maart om 19u55 bij VTM en op VTM GO.

