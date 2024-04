7 politieke kopstukken verblijven een weekend onder hetzelfde dak en worden op de rooster gelegd door Eric Goens in nieuw VTM-programma ‘Het Conclaaf’

Op zondag 9 juni trekt het hele land naar de stembus voor de federale, regionale en Europese verkiezingen. In de aanloop daarnaartoe doen de 7 grootste partijen er alles aan om de kiezer van hun - vaak sterk uiteenlopende - standpunten te overtuigen. Hoe ver liggen die standpunten nu écht uit elkaar? Waarin vinden de spilfiguren van de grootste partijen elkaar als ze afgezonderd zijn van de dagelijkse hectiek? En hoe verlopen de onderlinge contacten wanneer ze een weekend lang onder hetzelfde dak verblijven? Eric Goens brengt Bart De Wever, Alexander De Croo, Petra De Sutter, Sammy Mahdi, Tom Van Grieken, Raoul Hedebouw en Conner Rousseau een weekend lang samen en legt hen op de rooster in het nieuwe programma ‘Het Conclaaf’, dat in de aanloop naar de verkiezingen te zien zal zijn bij VTM.

In ‘Het Conclaaf’ komen de 7 kopstukken samen in een prachtig kasteel om te debatteren over wat hen verdeelt, over hoe ze kunnen samenwerken, over het politieke klimaat en de reputatie van de politiek in 2024. Tijdens gezamenlijke en individuele gesprekken geven ze de kiezer een inkijk in hun overtuiging en hun agenda.

Eric Goens: “Het is sowieso uniek dat de zeven onbetwiste toppolitici van dit land drie dagen lang in elkaars gezelschap zullen doorbrengen. In de laatste rechte lijn naar de verkiezingen zullen we hun programma’s en beloftes naast elkaar leggen. We weten allang wat hen scheidt, alle ruzies en meningsverschillen zijn de voorbije jaren de revue gepasseerd, maar de vraag is of dit conclaaf ook af en toe witte rook zal opleveren.”

De opnames van ‘Het Conclaaf’ zijn zopas van start gegaan, het programma zal in de aanloop naar de verkiezingen te zien zijn bij VTM. Een precieze uitzenddatum wordt later bekendgemaakt.

