5 nieuwe boeren en 1 boerin stellen zichzelf voor in twee oproepafleveringen van Boer zkt Vrouw

Dina Tersago doorkruist de komende maanden opnieuw heel Vlaanderen. Bestemmingen: de boerderijen van 6 nieuwe boeren. Missie: die toffe boeren aan een nóg toffer lief helpen. En daarvoor heeft de presentatrice de kijker nodig: op maandag 12 en maandag 19 juni om 20u35 stelt Dina 5 nieuwe boeren en 1 boerin voor in twee oproepafleveringen, en daarna gaan Cupido’s lijnen open.

Geen ‘Blind Verliefd’ volgend seizoen. Deze keer krijgt Vlaanderen de nieuwe boeren al helemaal te zien in de oproepafleveringen. In primeur zelfs, want in aanloop naar de uitzendingen op 12 en 19 mei, houdt VTM de identiteiten van het zestal nog even geheim. Dina Tersago licht wel al enkele tipjes van de sluier op:

“Naast enkele melk- en vleesveeboeren, strikten we dit seizoen ook voor de eerste keer een biodynamische boer en een vlasboer. Ik vind het zo fijn om ondergedompeld te worden in twee compleet nieuwe werelden. Al zal ik waarschijnlijk niet veel tijd hebben om me te verdiepen in de gang van zaken op de boerderij: ik heb immers weer heel wat pijlen af te schieten, want die zijn nog lang niet op. Ik vind het prachtig om te zien hoe één briefje, mailtje of videoboodschap, de start kan zijn van een leven samen. Dat besef blijft me elke keer overdonderen.”

Of hoe twee oproepafleveringen niet alleen het leven van de zes nieuwe boeren kunnen veranderen, maar ook dat van de kijker(s) thuis. 12 en 19 juni is voor singles misschien wel de start van een mooie liefde. En voor zij die al van straat zijn: de kick-off van een nieuw seizoen dat je achter de schermen laat meekijken hoe de liefde ontluikt op de nieuwe erven.

