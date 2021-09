5 grootste hits van Natalia leiden tot verrassende duetten in The Best Of

Ze is de souldiva van Vlaanderen, de Tina Turner van de Kempen en al 18 jaar rijgt ze gouden en platina platen aan elkaar. Hoog tijd dus om Vlaanderen te laten bepalen wat de 5 allerbeste songs van Natalia zijn. In aflevering 2 van The Best Of, dat vorige week sterk van start ging met 555.000 kijkers en 27,5% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld), wordt duidelijk wat de publieksfavorieten zijn en welke song de absolute nummer 1 is van de Vlaming. Natalia staat voor één keer niet zélf op het podium, maar wordt verrast met 5 unieke optredens van collega-artiesten. En die leveren verrassende duetten op.

In The Best Of Natalia mogen monsterhits als Risin’, I Want You Back en I’ve Only Begun To Fight niet ontbreken. Met die laatste begon het allemaal 18 jaar geleden. “‘Fight’ was een strijdsong die enorm goed bij me paste”, vertelt Natalia. “Ik voelde het nummer heel hard. Dat is eigenlijk de rode draad geweest doorheen heel mijn carrière. Het is de song die ik ga moeten blijven zingen tot ik doodval (lacht). Ik hoop dat het gebracht wordt door iemand die héél goed kan zingen, zodat het kot hier ontploft.”

En of ‘het kot ontploft’. I’ve Only Begun To Fight wordt gecoverd door een verrassend duo met een al even grote klok van een stem: goede vriendin Barbara Dex en School Is Cool-frontman Johannes Genard. De Nederlandse Davina Michelle zorgt eveneens voor een kippenvelmoment met haar versie van I Want You Back en Camille Dhont steekt die andere grote hit Fragile Not Broken in een persoonlijke jasje. Dinky Toy Coco Jr. covert Risin’ en Ronny Mosuse zorgt voor een tweede verrassend duet. Hij brengt voor Higher Than The Sun zijn zus Regine mee. “We hebben het ge-Aretha-Franklind”, klinkt het. Maar welk nummer is dé favoriet van Vlaanderen? Voor Natalia is de top 5 alvast verrassend.

In de Voxbox onthullen bekende en minder bekende Vlamingen welk nummer voor hen zeker in de top 5 moet zitten. Intimi van Natalia vertellen over hun persoonlijke band. Zoals goede vrienden Gino Beeckman en Bob Savenberg, Natalia’s ex-manager. “Ik had haar twee, drie keer horen zingen en dacht: ‘Bingo, dat is het’”, vertelt die laatste. “Dus ik heb haar gebeld en gezegd: ‘Ik denk dat ik van u een ster kan maken’. De eerste maanden dacht ik: ‘Ik kan die niet aan, wat is dat! Dat is geen wervelwind, maar een orkaan!’”

Vooral een gesprek met haar zussen Carrie en Patsy ontroert Natalia. “Ik denk dat ze drie à vier jaar was als ze al in huis liep te zingen”, vertelt Carrie. “Ze had een wc-rol met een pingpongballetje erop en aluminiumfolie errond, dat was haar micro. Dan ging ze op de salontafel staan, dat was haar podium, en zette ze knuffels voor haar, dat was haar publiek. Het zat erin en het is er nooit uitgegaan.” Zus Patsy: “Mijn vader heeft nooit gehuild in zijn leven. Nooit. En de laatste jaren als hij naar een optreden van Natalia ging kijken, had hij de tranen in zijn ogen. Hij was enorm geëmotioneerd en fier op zijn dochter.” Carrie: “Als dat plots wegvalt... dat is een hele zware slag geweest. Niet alleen papa die wegviel, maar haar steun en toeverlaat. Het is alsof haar vechtmodus en streven van altijd nu een beetje gekanteld is naar het zachte. Wij hebben een zus uit de duizend.” Woorden die Natalia tot tranen toe ontroeren.

Bekijk de preview hier:

An Lemmens praat met jonge artiesten in podcast The Best Of - Next Generation

Elke week breit An Lemmens online nog een vervolg aan The Best Of. Via vtm.be pakt ze uit met een unieke podcast waarin ze met een jonge artiest praat die al heel wat op zijn of haar palmares heeft staan. Na Mathieu Terryn van Bazart vorige week is het deze week de beurt aan Emma Bale. Emma praat onder andere over hoe moeilijk de vechtscheiding van haar ouders was, over haar ervaringen om op jonge leeftijd plots zo bekend te worden en over hoe ze door haar toenmalige vriendinnen op school werd uitgesloten. De podcast The Best Of - Next Generation is te beluisteren op alle podcastplatformen én ook te bekijken op YouTube via deze link: https://vtm.be/the-best-of/beluister-en-bekijk-de-podcast-the-best-of-next-generation-hier .

