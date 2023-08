5 bekende Vlamingen transformeren tot betoverende en onherkenbare drag queens in nieuwe VTM-show Make Up Your Mind

Binnenkort zetten vijf bekende Vlamingen een grote stap ver weg van hun comfortzone. In de gloednieuwe shiny floor show Make Up Your Mind transformeren ze tot betoverende en onherkenbare drag queens om de performance van hun leven te geven op het podium. Enter torenhoge hakken, pluimen en pailletten, kleurrijke make-up, opgezette kapsels, valse wimpers en een stevige portie durf. Vermomd als echte queens worden de bekende Vlamingen in verschillende rondes beoordeeld door een professionele jury van drag queens. Maar worden ze ook herkend door panelleden Bart Appeltans, Natalia, Julie Van den Steen en Ruth Beeckmans? Wie verrast en imponeert als een echte drag queen? En welke bekende Vlaming verschuilt zich achter zijn of haar nieuwe gedaante?

Bekijk hier de eerste beelden van Make Up Your Mind:

De presentatie van Make Up Your Mind is in handen van An Lemmens, Davy Parmentier meet de temperatuur op bij de bekende queens en vangt hen op na hun performance. Want per ronde moet één bekende queen de show verlaten en zijn of haar echte identiteit prijsgeven. Bart Appeltans, Natalia, Ruth Beeckmans en Julie Van den Steen proberen, verdeeld in twee teams, te achterhalen welk bekend gezicht er verborgen zit achter de make-up.

“Ik vind de wereld van drag queens geweldig”, aldus Natalia. “Vroeger ging ik elke maand naar Studio 54 in Antwerpen en daar hing een fantastische sfeer. Het duurde niet lang voor ik mee in de kleedkamers zat.” “Drag is een soort van kunstvorm”, vult creatieve geest Bart Appeltans aan. “De creativiteit, de looks, de make-up, het haar… Ik vind dat indrukwekkend. Drags zijn super creatieve mensen.” Actrice Ruth Beeckmans merkt gelijkenissen op met haar job: “Drag zijn is ook een beetje een alter ego hebben. Dat is wat mij er zo in aantrekt, het theatrale. Het is lekker over the top, doe maar alles wat je wil, niets is te veel… I love it.” Een boodschap die ook Julie Van den Steen uitdraagt: “Kunnen zijn wie je wil, zou voor iedereen het belangrijkste moeten zijn. Eigenlijk een basisrecht.”

Drie van de vijf bekende queens lichten in een eerste foto alvast een klein tipje van hun glamoureuze sluier, maar blijven nog heel even in de schaduw. Binnenkort treden ze in de spotlights en tonen ze zich aan Vlaanderen zoals ze dat nooit eerder deden. Make Up Your Mind is op vrijdag 8 september om 20u35 te zien bij VTM. Op zondag 10 september om 20u30 tonen de bekende queens hoe ze het avontuur hebben beleefd en kijkt de kijker exclusief mee tijdens alle voorbereidingen in Make Up Your Mind: Het Verhaal van de Queens.