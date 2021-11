3500 kilo strobalen sleuren en schapen hoeden, maar wie moet de kudde verlaten?

De Brekers verloren vorige week heel nipt van Staalhard in De Sterkste Handen en de stand werd 2-1. Fatima smeet zich in de individuele competitie maar trok aan het kortste eind en viel af. Morgen, dinsdag 23 november om 20u35, staat de kandidaten opnieuw een moordende ploegproef te wachten op het veld. En ook de individuele competitie gaat meteen van start met een twist... Welke ploeg sleept de overwinning binnen en wie wordt het zwarte schaap dat de individuele competitie moet verlaten?

“Vandaag wordt een heel zware dag”, waarschuwt Natalia bij het begin van de groepscompetitie. De twee teams moeten 100 strobalen van elk 35 kg van een veld halen en deze netjes stapelen in een schuur wat verderop. “Werkverdeling, planning, communicatie en kracht zijn van groot belang”, voegt Natalia nog toe. “We stoppen niet tot die 100 strobalen van het land zijn. Niet denken aan de pijn, moe worden, gewoon door doen tot alles weg is”, klinkt het strijdlustig bij team Staalhard. Bij de Brekers verloopt de ploegproef niet zonder slag of stoot en laait het gekibbel hoog op: “Je maakt me zot. Je moet stoppen met roepen, ik heb het gehad!”

Veel tijd om uit te rusten krijgen de kandidaten niet, want in de individuele competitie strijden nog 8 overblijvers om de winst en titel van De Sterkste Handen. De kandidaten moeten zich in no time ontpoppen tot ware schapenhoeders, dit keer niet solo maar in duo. “In het midden van deze wei staat een hok dat in vier verdeeld is. In duo moeten jullie telkens twee schapen binnen de omheining krijgen”, legt Sergio uit. Tijdens de proef wordt er heel tactisch gespeeld bij de indeling van de duo’s en wordt het geduld van de kandidaten stevig op de proef gesteld...

De afleveringen van De Sterkste Handen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .