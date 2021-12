30ste verjaardag van Familie eindigt met een schok: Iris komt om in dramatisch auto-ongeval

De Familie-kijkers zaten op donderdag 30 december op het puntje van hun stoel. Wat oorspronkelijk een absolute feelgoodaflevering leek te zijn met het romantische huwelijk van Lars (Kürt Rogiers) en Véronique (Sandrine André), eindigde met een onverwacht drama. Onderweg naar het grote huwelijksfeest crashte namelijk de auto van Marie-Rose (Martine Jonckheere) en Iris (Marianne Devriese), een ongeval met een dramatische afloop. Een ongedeerde Marie-Rose kreeg te horen dat Iris de klap niet heeft overleefd.

Iris besloot in de midseizoensfinale in allerijl om het trouwfeest van Véronique en Lars tóch bij te wonen, samen met Marie-Rose. Tegen het doktersadvies in, want ze was hoogzwanger en kon elk moment bevallen. Onderweg werd ze door haar suikerziekte en zwangerschap onwel en crashte ze tegen een boom. Voor Iris kwam alle hulp te laat. Haar baby, een jongetje, kwam wel gezond ter wereld. De shock bij Marie-Rose was gigantisch. “Nee Iris! Dat kan niet! Dat mag niet!”, riep ze uit. En ook Peter (Gunther Levi) zal de komende dagen een bijzonder harde klap te verwerken krijgen.

Bekijk het fragment hier:

Met de onverwachte dood van Iris neemt ook actrice Marianne Devriese na 8 jaar afscheid van Familie. Marianne maakte in 2013 haar intrede in de reeks als Evy. Dat personage werd in 2018 brutaal vermoord door Marie (Lien Van de Kelder), maar Marianne dook even later opnieuw op in Familie, dit keer als Evy’s tweelingzus Iris.

Marianne Devriese: “Het was bijzonder spannend om mijn exit in Familie al die tijd - ongeveer een jaar lang - geheim te houden voor de buitenwereld. Zelfs aan mijn drie dochters had ik het niet verteld. Dat er nu een einde is gekomen aan de rol van Iris is jammer, maar ik ben bijzonder dankbaar voor de voorbije 8 jaar. Mijn hart ligt bij de cast en crew van Familie, ik heb er mooie vriendschappen opgebouwd. Mijn laatste draaidag ligt al even achter me en ondertussen focus ik me op nieuwe, uitdagende projecten. Boeiende vooruitzichten voor het nieuwe jaar.”

Naast een heftige confrontatie tot bloedens toe tussen stiefbroers Raven (Aaron Blommaert) en Cédric (Yanni Bourguignon) en een onaangekondigd bezoek van Leon De Bodt (Herbert Flack) was er in de midseizoensfinale ook plaats voor heel wat liefde en romantiek. Niet alleen beloofden Lars en Véronique elkaar eeuwige trouw, het kwam ook eindelijk tot een kus tussen Louise (Charlotte Sieben) en Raven (Aaron Blommaert). Een moment waar de kijkers al lang op hoopten en naar uitkeken. Met de nasleep van de emotionele midseizoensfinale duikt Familie het nieuwe jaar in met heel wat nieuwe vragen en intriges.

