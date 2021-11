301 en 'dubbel uit': Andy Peelman, Olivier Deschacht en Vincent Fierens schakelen een versnelling hoger in de eerste halve finale van BV Darts

Alle halve finalisten zijn gekend en op donderdag 25 november om 20u35 mogen Andy Peelman, Olivier Deschacht en Vincent Fierens als eersten uitvechten wie doorstoot naar de grote finale van BV Darts. En dat doen ze ook met aangepaste regels. De lat wordt wat hoger gelegd: er wordt nu gegooid vanaf 301 punten en elk spel moet worden beëindigd door dubbel uit te gooien, de gevreesde 'dubbels'. Reden genoeg voor profdarter Kim Huybrechts om nog eens bij de 3 tenoren langs te gaan en hen vooral op het hart te drukken veel te trainen.

De BV's blijven zich verder verdiepen in de wondere wereld van de dartsport. Zo brengt Olivier Deschacht een bezoek aan Vincent D'hondt, de Vlaamse wereldkampioen G-darts. "Vincent heeft mij veel tips gegeven, vooral om te ontstressen", vertelt Olivier tevreden. "Als je stress hebt kan je zeker niet gooien wat je wilt. Zeker niet in dat klein rechthoekje van die vervelende dubbels".

Vincent Fierens wil dan weer weten of je nu beter en zelfzekerder richting de dubbels gooit na het nuttigen van enkele alcoholische dranken. Hij gaat met zijn maten op café en bestelt -geheel toepasselijk voor dit darts-experiment- enkele Tripels, van Westmalle welteverstaan. "Ik denk dat dit het dichtste is dat ik ooit bij een bestaan als wetenschapper ga komen", lacht Vincent. "Een Tripel is wel leuk voor de mop, maar het was wel heftig. Dus ik heb voor de halve finale wel gin-tonic mee."

Andy Peelman is tenslotte volledig gebiologeerd door het spectaculaire rekenvermogen van de profs. Hij trekt samen met 'Ze Zeggen Dat'-collega Dina Tersago naar Erik Clarys, vroeger één van onze beste darters, nu nog wijd en zijd bekend als de 'human calculator'. En die bijnaam doet Erik alle eer aan.

Maar het moment van de waarheid is uiteraard wanneer de heren voor het bord staan met de pijltjes in de aanslag. Wie plaatst zich voor de finale en wie gaat roemloos ten onder in deze eerste halve finale. Je ziet het donderdag 25 november om 20u35 bij VTM 2.

