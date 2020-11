3 ontmaskeringen en 1 winnaar in de grote finale van The Masked Singer

Duiker, Koningin of Wolf: wie wordt de winnaar van The Masked Singer 2020? En vooral: wie schuilt er achter het masker? Dat willen meer dan 1,8 miljoen kijkers (halve finale, live+uitgesteld) doodgraag weten. Op vrijdag 6 november om 20.40 krijgen ze het antwoord in de finale van The Masked Singer. Daarin wordt het grootste geheim van dit moment onthuld en is er voor de drie finalisten geen ontkomen meer aan. Ze worden alle drie ontmaskerd en Vlaandereren komt te weten wie door het publiek in de studio en het digitale thuispubliek tot winnaar wordt uitgeroepen.

De onderzoekscommissie die bevoegd is voor de ontmaskeringen krijgt in de finale versterking van een oude bekende. Sean Dhondt was erbij in de allereerste show en komt zijn opdracht nu afmaken. “De zakken chips zijn er de voorbije weken door gevlogen, want ik heb alle shows gezien”, vertelt hij in de finale. “En ja, ik heb wel favorieten. Duiker doet het enorm goed, dat is ‘gene gewone’. En mijn tweede favoriet is Karen Damen, want dat is ook ‘geen gewone’. Ik denk dat er nog verrassingen uit de bus zullen vallen.” De speurders zetten zich maar beter schrap op hun stoel, want de finalisten trappen de finale vrijdag af met een knaller van een openingsnummer op Centuries van Fall Out Boy.

Bekijk de preview van de openingsact hier:

Nadat de studio op temperatuur is gebracht, zingen Duiker, Koningin en Wolf alle drie een volledig nieuw nummer. De mysterieuze Duiker heeft opnieuw hoge noten te kraken, want hij brengt High Hopes van Panic! At The Disco. Wolf bracht Julie Van den Steen vorige week helemaal van de wijs met een stomende 16+-act. Dit keer probeert hij haar gevoelige snaar te raken met Wicked Game van Chris Isaak. Jens heeft opnieuw zijn huiswerk gemaakt en brengt een sluitend bewijs mee voor zijn theorie van vorige week. “Ze haalt al weken elke toon en zo bezet ze hier de troon”, zo kondigt Niels Destadsbader Koningin aan. Koningin legt de lat ‘mountain high’ met River Deep, Mountain High van Tina Turner.

Na hun eerste performance treden de drie nog een tweede keer op met hun favoriete nummer van de voorbije weken. Nadien is het aan het publiek in de studio en het digitale thuispubliek om te bepalen wie als eerste zijn of haar masker moet afzetten. De twee topfinalisten zingen daarna nog een allesbeslissende face-off, waarna het grote moment aanbreekt. “Wie… ben jij… echt?” Niels Destadsbader stelt de vraag nog een laatste keer. Welke bekende gezichten verstoppen zich al weken achter Duiker, Koningin en Wolf? En wie wordt uiteindelijk dé ultieme Masked Singer van dit eerste seizoen?

Duiker, Koningin en Wolf nemen de kijkers op zaterdag 7 november mee backstage in Behind The Mask - The Day After

Een dag na de grote finale, op zaterdag 7 november om 19.50, volgt Behind The Mask - The Day After in het spoor van de 3 finalisten en natuurlijk ook van de uiteindelijke winnaar. Hoe verliep hun parcours in The Masked Singer? De drie blikken terug op het avontuur tot aan hun ontmaskering en gunnen de kijkers een blik achter de schermen bij alle voorbereidingen, repetities en opnames voor The Masked Singer.

