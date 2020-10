2 Masked Singers zingen voor het eerst samen in ultieme face-off: wie wordt ontmaskerd?

The Masked Singer gaat zijn vijfde week in en de speculaties vliegen in het rond. De spannende speurtocht blijft records verbreken en lokte met de vorige aflevering 1.547.000 kijkers naar het puntje van hun stoel, goed voor 64,4% marktaandeel in de doelgroep VVA 18-54 en zelfs 74,5% in de jongere doelgroep VVA 18-44 (live+uitgesteld). Op vrijdag 16 oktober merken de kijkers alweer een nieuwigheid op in show 5 van The Masked Singer: de face-off. Daarin zingen 2 Masked Singers voor het eerst samen een extra nummer, de ultieme overlevingsstrijd om toch maar niet ontmaskerd te worden.

Welke 2 pakken die ultieme strijd tegen elkaar aangaan en voor het eerst samen te horen zullen zijn, is nog maar de vraag. Om dat uit te maken, zingen de 6 Masked Singers eerst in 3 duels. Zeemeermin bijt de spits af tegen Wolf en laat niets aan het toeval over. Zelfs rappen en twerken kan ze als geen ander. Party animal Aap slaat tegenover Suikerspin een compleet andere weg in en brengt zo zelfs de zelfzekere Karen Damen aan het twijfelen. Duiker heeft deze week iets aan zijn kostuum veranderd en dat ontsnapt niet aan het allesziend oog van Jens Dendoncker. Heeft dat iets te maken met zijn duel tegen Koningin?

Na de opmerkelijke passage van gastspeurder Ingeborg blijft de identiteit van de mystery speurder deze week geheim. “Al is het iemand die je meteen van het lijstje van verdachten kan schrappen”, verklapt Niels Destadsbader. De spannende zoektocht blijft de speurders alleszins letterlijk dag en nacht bezighouden. “Ik droom heel vaak over Wolf”, klinkt het bij Julie Van den Steen. “Elke keer gaat het masker af en het is altijd iemand anders. Ik ben er echt dag en nacht mee bezig.” Jens verklapt bovendien zijn trucje om het enthousiasme van Karen Damen wat te temperen. “Ze wilde een whatsappgroep starten, maar ik heb haar het nummer van politiezone Mira gegeven.”

Bekijk de preview hier:

Met deze songs hopen de Masked Singers vrijdag de face-off te vermijden:

Aap: Creep van Radiohead

Duiker: Heartbreaker van Loïc Nottet

Koningin: Always Remember Us This Way van Lady Gaga

Suikerspin: Never Seen The Rain van Tones And I

Wolf: Leave A Light On van Tom Walker

Zeemeermin: Bang Bang van Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj

De aflevering van The Masked Singer is ook te (her)bekijken op VTM GO.