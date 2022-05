2 Fabiola brengt ultieme Ibiza-gevoel naar Liefde voor Muziek met Skyward van Davina Michelle

“In Nederland weten we al langer dat ze een onwijs getalenteerde meid is. Hopelijk ontdekt België haar nu ook”, kondigen Suzan & Freek aan. Nu maandag 16 mei staat het repertoire van de jonge en talentvolle Davina Michelle centraal in Liefde voor Muziek. Haar zangtalent werd online opgemerkt door niemand minder dan P!nk, waarna ze in een paar jaar tijd uitgroeide tot één van dé namen in de Nederlandse muziekwereld. Pat Krimson en Loredana van 2 Fabiola kunnen nauwelijks wachten om hun nummer, dat overigens een enorme hit was in Nederland, te brengen. “Eén nummer vonden wij meteen een bom met mooie lyrics en een leuke melodie: Skyward”, kondigt het duo aan. “We wouden een nummer maken dat past op een terrasje in Ibiza.” En zo gezegd, zo gedaan. “Wat een vette vibe, ik heb zin om naar het strand te gaan”, klinkt het bij Davina.

In België brak Davina door met de monsterhit Hoe het Danst. Het werd het langst op 1 genoteerde Nederlandstalige nummer van dit decennium in Vlaanderen. “Ik dacht: ‘no way!’ Van die gigantische hit daar blijf ik met mijn poten vanaf”, kondigt Koen Buyse met een bang hartje aan. “Maar ik heb ‘m tegoei beluisterd en uitgekleed en het is zo’n sterke song. Dus… ik ga ‘m wel doen.” Koen zorgt met Dance Without Me voor een onverwacht ‘alles moet kapot-momentje’.

Na haar doorbraak werd Davina in 2021 gevraagd om een bijdrage te leveren aan het Songfestival-spektakel. Speciaal voor dit evenement werd het nummer The Power Of Water gemaakt. Het is Ozark Henry die zijn oog en oor hierop liet vallen. “Water is iets wat iedereen verbindt over heel de wereld. Iedereen heeft het nodig en heeft er recht op, daar draait het nummer om”, vertelt Davina. Ozark dompelt de artiesten onder in een epische onderwaterdroom. CAMILLE koos voor één van Davina’s persoonlijke favorieten. Zij steekt Better Now in een Nederlandstalig jasje en blaast iedereen van z’n sokken met haar unieke intro…

Bekijk hier de song van CAMILLE in preview:

Margriet Hermans toverde Beat Me, de song die Davina schreef voor de Grand Prix Formule 1, dan weer om tot een ambiancenummer met een hoopvolle boodschap: “Ik heb het een heel ander sfeertje gegeven en geprobeerd om het vrolijker te maken.” Freek & Suzan verrassen tot slot met een uptempo versie van Given All The Reasons Why, die een gevoelige snaar raakt. Zelf sluit Davina de avond af met het nummer waarmee het voor haar allemaal begon: What About Us van P!nk.

